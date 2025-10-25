12°
Esquel, Argentina
25 de Octubre de 2025
25 de Octubre de 2025
AMBA bajo agua: llovió en 4 horas lo que llueve en un mes

Alerta naranja confirmada, la zona de Buenos Aires volvió a ser afectada por un fuerte temporal. Postes, autos, rutas pasadas por agua pero al momento, sin víctimas fatales.
La intensa lluvia que se registró durante esta madrugada en el AMBA dejó hasta el momento como saldo una gran cantidad de calles y avenidas inundadas, como así también barrios anegados por una precipitación acumulada de 115 mm y poco más de 37 mil usuarios sin suministro eléctrico: 30.000 de Edesur y 7.300 de Edenor.

 

En las primeras horas del día, las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales. Allí se pudo ver un sector de la avenida General Paz completamente bajo agua.

 

La Panamericana, también inundada por las fuertes lluvias.

 

Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Hasta las 7 de la mañana, los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm.

 

