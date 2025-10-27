15°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 27 de Octubre de 2025
27 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Elecciones 2025: ¿Quién ganó en El Bolsón?

El Bolsón vivió una jornada electoral ajustada, con varias fuerzas compitiendo voto a voto por los primeros lugares.
Por Redacción Red43

En el marco de las elecciones legislativas, los comicios en El Bolsón mostraron un escenario competitivo entre diferentes espacios políticos. Los resultados finales reflejan la distribución de votos en la localidad, desde el primer al último lugar:

 

Resultados Electorales (Senadores)

 

  • Total de Votos Contabilizados: 14.058

     

  • Asignación de Bancas: 3 bancas repartidas mediante el Método D'Hondt

     

Bancas obtenidas:

 

  1. Fuerza Patria: 5.260 votos (37,42%) – 1 banca

     

  2. Juntos Defendemos Río Negro: 3.644 votos (25,92%) – 1 banca

     

  3. La Libertad Avanza: 3.420 votos (24,33%) – 1 banca

     

Las demás agrupaciones no obtuvieron bancas.

 

 

Orden de resultados por votos en El Bolsón

 

  1. Fuerza Patria – primera posición en la votación local

     

  2. Juntos Defendemos Río Negro – segundo lugar, superando a La Libertad Avanza por 224 votos

     

  3. La Libertad Avanza – tercer puesto

     

  4. Frente Unidos Podemos – cuarto lugar

     

  5. Frente de Izquierda – quinto lugar

     

  6. Partido Libertario, Partido GEN, Partido Independiente del Chubut y La Fuerza del Trabajo Chubutense – últimos puestos

     

 

O.P

 

