Elecciones 2025: ¿Quién ganó en El Bolsón?

En el marco de las elecciones legislativas, los comicios en El Bolsón mostraron un escenario competitivo entre diferentes espacios políticos. Los resultados finales reflejan la distribución de votos en la localidad, desde el primer al último lugar:

Resultados Electorales (Senadores)

Total de Votos Contabilizados: 14.058

Asignación de Bancas: 3 bancas repartidas mediante el Método D'Hondt

Bancas obtenidas:

Fuerza Patria: 5.260 votos (37,42%) – 1 banca Juntos Defendemos Río Negro: 3.644 votos (25,92%) – 1 banca La Libertad Avanza: 3.420 votos (24,33%) – 1 banca

Las demás agrupaciones no obtuvieron bancas.

Orden de resultados por votos en El Bolsón

Fuerza Patria – primera posición en la votación local Juntos Defendemos Río Negro – segundo lugar, superando a La Libertad Avanza por 224 votos La Libertad Avanza – tercer puesto Frente Unidos Podemos – cuarto lugar Frente de Izquierda – quinto lugar Partido Libertario, Partido GEN, Partido Independiente del Chubut y La Fuerza del Trabajo Chubutense – últimos puestos

O.P