Comarca Andina, Argentina
Lunes 27 de Octubre de 2025
27 de Octubre de 2025
Vecinos y bomberos evitaron que las llamas destruyeran una vivienda

Tres dotaciones de Bomberos de El Bolsón y vecinos de la zona trabajaron para controlar el fuego que afectó el entretecho de una vivienda.
Un incendio en una vivienda de calle Padre Guillelmo movilizó este viernes por la tarde a Bomberos Voluntarios de El Bolsón, luego de que varios vecinos alertaran sobre el fuego que se propagaba en el entretecho de la casa.
Gracias al accionar de los habitantes del sector y de las tres dotaciones que trabajaron en el lugar, no hubo personas lesionadas y el siniestro pudo ser controlado antes de alcanzar otras estructuras.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 14:15, cuando el cuartel recibió distintos llamados de emergencia. Al arribar el primer móvil, los bomberos constataron que una vivienda de aproximadamente 6x8 metros se encontraba con fuego activo en el entretecho.
Los vecinos ya habían iniciado tareas de enfriamiento y contención con los recursos disponibles, lo que resultó fue fundamental para frenar el avance del fuego hasta la llegada de las unidades.

 

 

En total, trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios junto al acompañamiento de personal policial.

 

 

 

