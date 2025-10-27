15°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 27 de Octubre de 2025
27 de Octubre de 2025
Incendio en El Bolsón: El fuego afectó un galpón y parte de una vivienda

En la madrugada de este lunes, Bomberos Voluntarios controlaron un incendio que destruyó casi por completo un galpón y afectó parcialmente una vivienda.
Este lunes por la mañana, alrededor de las 6:30, Bomberos Voluntarios de El Bolsón fueron informados respecto a un incendio en una propiedad ubicada en la calle Santa Clara de Asís. Al recibir el aviso, la dotación de guardia se dirigió al lugar y convocó personal extra para asistir en las tareas de control.

 

Al arribar, los bomberos constataron que el fuego se encontraba en etapa de propagación, avanzando desde un galpón hacia una vivienda lindante. La primera acción fue proteger la vivienda, asegurando que el fuego no se extendiera, para luego concentrarse en sofocar el foco ígneo del galpón.

 

 

Con la llegada de una segunda dotación, se trabajó en la extinción total del incendio. El resultado final fue el galpón con pérdidas casi totales, mientras que la vivienda sufrió daños limitados, afectándose únicamente parte de un alero.

 

 

 

O.P.

 

