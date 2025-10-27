15°
Elecciones 2025 en la Comarca Andina: Resultados por localidad

Los resultados muestran que el Frente Unidos Podemos lideró en la mayoría de las localidades, mientras que en algunas se impusieron otras fuerzas.
Por Redacción Red43

Tras el cierre de la jornada electoral, el Tribunal Electoral difundió los resultados oficiales de las distintas localidades. En la Comarca Andina, la votación evidenció un escenario muy competitivo, con Frente Unidos Podemos, Despierta Chubut y La Libertad Avanza liderando la mayor parte de los distritos, aunque con variaciones según la localidad.

 

Resultados por localidad

 

  • Cushamen (100% escrutado)

     

    1. Frente Unidos Podemos: 37,41%

       

    2. Despierta Chubut: 28,16%

       

    3. La Libertad Avanza: 15,64%

       

  • El Maitén

     

    1. La Libertad Avanza: 28,55%

       

    2. Frente Unidos Podemos: 28,47%

       

    3. Despierta Chubut: 21,36%

       

  • Gualjaina

     

    1. Frente Unidos Podemos: 44,74%

       

    2. Despierta Chubut: 26,11%

       

    3. La Libertad Avanza: 15,49%

       

  • Cholila

     

    1. Frente Unidos Podemos: 40,30%

       

    2. La Libertad Avanza: 22,76%

       

    3. Despierta Chubut: 19,75%

       

  • Epuyén

     

    1. Frente Unidos Podemos: 35,89%

       

    2. La Libertad Avanza: 20,79%

       

    3. Despierta Chubut: 15,10%

       

  • El Hoyo

     

    1. Frente Unidos Podemos: 31,14%

       

    2. La Libertad Avanza: 25,27%

       

    3. Despierta Chubut: 23,21%

       

  • Lago Puelo

     

    1. Frente Unidos Podemos: 32,14%

       

    2. Despierta Chubut: 22,84%

       

    3. La Libertad Avanza: 22,67%

       

  • Las Golondrinas

     

    1. Frente Unidos Podemos: 37,21%

       

    2. La Libertad Avanza: 25,22%

       

    3. Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: 15,72%

       

  • El Turbio

     

    1. La Libertad Avanza: 44,00%

       

    2. Despierta Chubut: 24,00%

       

    3. Frente Unidos Podemos: 24,00%

       

  • Cerro Radal

     

    1. Frente Unidos Podemos: 33,27%

       

    2. Despierta Chubut: 25,04%

       

    3. La Libertad Avanza: 19,26%

       

  • Paraje Entre Ríos

     

    1. Frente Unidos Podemos: 35,78%

       

    2. La Libertad Avanza: 22,99%

       

    3. Despierta Chubut: 17,41%

       

  • El Bolsón 

     

    1. Fuerza Patria: 37,42%

       

    2. Juntos Defendemos Río Negro: 25,92% 

       

    3. La Libertad Avanza: 24,33%

       

Análisis de la jornada

 

Los resultados muestran que Frente Unidos Podemos lideró en la mayoría de las localidades, mientras que en distritos como El Turbio y El Maitén se destacaron otras fuerzas. En El Bolsón, Fuerza Patria y Juntos Defendemos Río Negro lograron imponerse, confirmando la diversidad de preferencias dentro de la Comarca.

 

La distribución de votos refleja una Comarca con un electorado repartido entre fuerzas provinciales y nacionales, y un panorama político que se mantendrá dinámico de cara a los próximos meses.

 

 

 

O.P.

 

