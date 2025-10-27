Cortes programados en la Comarca Andina: ¿Qué localidades quedarán sin energía esta semana?

La Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) del Gobierno del Chubut informó que durante esta semana se realizarán cortes de energía programados en distintas localidades de la Comarca Andina, con el objetivo de realizar mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Detalle de los cortes

Miércoles 29 de octubre, 14 a 17 hs Localidades afectadas: Epuyén y Cholila Motivo: Tareas de mantenimiento en la red

Jueves 30 de octubre, 14 a 17 hs Localidades afectadas: Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén Motivo: Transferencia de transformador 133/33



O.P.