Cortes programados en la Comarca Andina: ¿Qué localidades quedarán sin energía esta semana?

27 de Octubre de 2025
comarca-andina |
La Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) del Gobierno del Chubut informó que durante esta semana se realizarán cortes de energía programados en distintas localidades de la Comarca Andina, con el objetivo de realizar mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
Detalle de los cortes
-
Miércoles 29 de octubre, 14 a 17 hs
-
Localidades afectadas: Epuyén y Cholila
-
Motivo: Tareas de mantenimiento en la red
-
-
Jueves 30 de octubre, 14 a 17 hs
-
Localidades afectadas: Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén
-
Motivo: Transferencia de transformador 133/33
-
O.P.
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?