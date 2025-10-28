21° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Barrio ArrayanesEl Bolsónrobo
28 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Detuvieron a dos personas por robar herramientas

El lunes por la tarde, detuvieron a dos personas tras sustraer herramientas de una vivienda en El Bolsón.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según informaron desde la Policía de Río Negro, los sospechosos ingresaron a la propiedad y se apoderaron de herramientas que estaban al alcance en el patio de la vivienda.

 

Cómo ocurrió

 

Personal policial realizaba recorridas de prevención cuando recibió información del ilícito. Tras identificar a dos sospechosos que coincidían con las características aportadas, realizaron un rastrillaje en la zona.

 

 

Durante el operativo, lograron recuperar algunos de los elementos sustraídos y trasladaron a los imputados a la comisaría.

 

Causa y procedimiento

 

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como hurto en grado de flagrancia.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “La gente pide obras y sin embargo vota un gobierno que deliberadamente no hace obras”
2
 Leandro Franco, oficial del Servicio Penitenciario, se recibió de abogado y celebró su logro en Esquel
3
 Llegan las bicicletas acuáticas a La Zeta: Una propuesta de turismo inclusivo y "cero impacto" para Esquel
4
 Tragedia en Misiones: 9 muertos y un estremecedor audio del conductor antes de morir
5
 ¿Qué pasa si no votaste en las elecciones 2025 en Chubut?
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -