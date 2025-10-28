Detuvieron a dos personas por robar herramientas

Según informaron desde la Policía de Río Negro, los sospechosos ingresaron a la propiedad y se apoderaron de herramientas que estaban al alcance en el patio de la vivienda.

Cómo ocurrió

Personal policial realizaba recorridas de prevención cuando recibió información del ilícito. Tras identificar a dos sospechosos que coincidían con las características aportadas, realizaron un rastrillaje en la zona.

Durante el operativo, lograron recuperar algunos de los elementos sustraídos y trasladaron a los imputados a la comisaría.

Causa y procedimiento

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como hurto en grado de flagrancia.

O.P.