Muerte de madre e hija: la mujer se desvaneció y aplastó a su beba de 3 meses

Los cuerpos sin vida fueron hallados a media mañana del lunes en una vivienda de la calle Francia, zona del barrio René Favaloro , luego que familiares de la joven, identificada como Wanda Haro, decidieran acercarse a casa al no tener noticias suyas durante dos días.

A partir de ese momento, personal policial, Bomberos y peritos del área forense trabajaron en el lugar para determinar las causas del hecho. También se convocó a Distrigas, que descartó una posible intoxicación por monóxido de carbono. La joven fue identificada como Wanda Haro de rededor de 35 años y la menor solo 3 meses de vida se llamaba Catalina.

Sobre las causas de los fallecimientos, Britos hizo saber que la mujer fue encontrada de cúbito ventral en una de las habitaciones y conforme los resultados de la autopsia se certificó que sufrió una deficiencia cardíaca y que la beba falleció por asfixia, debido a que fue aplastada por el cuerpo de su propia madre.

El hecho conmocionó a la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. En un principio todo hizo pensar en un hecho relacionado con escape de monóxido. Pero se comprobó que la fatalidad tuvo mucho que ver en las dos tristes pérdidas humanas.