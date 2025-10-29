19°
Miércoles 29 de Octubre de 2025
sociedad
Invitan a vecinos y turistas a recorrer "La Noche de los Museos"

El evento patrimonial, que promueve el acceso a la cultura, invita a vecinos y turistas a descubrir 11 espacios y finalizará con un encuentro musical y gastronómico en el patio del Museo Histórico.
La Municipalidad de Esquel anunció una nueva edición de “La Noche de los Museos”, una propuesta cultural que se realiza en distintas ciudades del país y que invita a recorrer los museos y espacios patrimoniales con entrada libre y gratuita.

 

La directora de Cultura, Sonia Baliente, celebró la convocatoria y destacó que la actividad forma parte de un programa nacional que busca promover el acceso al patrimonio cultural. “Desde el museo se ha convocado a todas las instituciones, asociaciones y espacios privados que quieran sumarse. Habrá novedades muy interesantes y una invitación especial para los coleccionistas locales que deseen compartir sus tesoros con el público”, apuntó.

 

Por su parte, Nilo Ferrer, encargado del Museo Histórico de Esquel, detalló la programación prevista para este sábado 1 de noviembre, que se extenderá desde las 9:30 de la mañana hasta las 22 horas. “Durante todo el día, doce instituciones en once espacios van a presentar sus exposiciones y su patrimonio a la comunidad. Invitamos a vecinos, vecinas y turistas a participar”, señaló.

 

Entre los espacios que abrirán sus puertas se encuentran la Casa de los Vascos, el Museo del Ejército, el Paseo Ferroviario, el Museo de Culturas Originarias, la Capilla Seion, la Biblioteca Municipal, el Club Andino —que celebra un nuevo aniversario con una muestra especial— y el Museo Lituano de Villa Ayelén, además del Museo Histórico Municipal, sede principal de las actividades.

 

Una de las propuestas más originales de este año será la exposición de coleccionistas locales, que se desarrollará en el Museo Histórico desde las 17:30. “Invitamos a quienes tengan colecciones de monedas, billetes, vinilos, almanaques o cualquier otro objeto que quieran mostrar, a sumarse. La convocatoria está abierta hasta el viernes”, explicó Ferrer.

 

La jornada culminará con un encuentro musical y gastronómico en el patio del museo: “Va a haber un DJ con vinilos, y quienes quieran traer los suyos podrán escucharlos. También habrá emprendedores locales con propuestas para comer y disfrutar la tarde”, adelantó el encargado del museo.

 

Tanto Baliente como Ferrer resaltaron que todas las actividades son libres y gratuitas, y que el evento busca acercar el patrimonio cultural de Esquel a todos los vecinos y turistas. “Hay muchos espacios que aún no son tan conocidos por los vecinos. Esta es una gran oportunidad para descubrirlos, recorrerlos y disfrutar del arte y la historia de nuestra ciudad”, concluyó Baliente.

T.B

 

