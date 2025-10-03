Trevelin se prepara para un gran encuentro de escalada en el Polideportivo Evita

El 11 y 12 de octubre, el muro de escalada del Polideportivo Municipal Evita de Trevelin será el punto de reunión para escaladores y entusiastas de la Comarca en un gran Encuentro de Escalada, apoyado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin. La actividad, organizada por el grupo Muro de Trevelin y monitores como Agustina Crozes y otros aficionados, está diseñada para ser una jornada de intercambio de experiencias, fomento de la seguridad y crecimiento de la comunidad escaladora.

Trevelin Escala 2025

El encuentro convoca a escaladores de la zona y la comarca para generar un espacio donde la gente con experiencia pueda compartir sus conocimientos y fomentar la actividad entre los jóvenes, adolescentes y niños que se están sumando. Sobre el objetivo del evento, Horacio Andrade, uno de los organizadores, explicó: "La idea es convocar a escaladores y escaladoras de acá de la zona y de la comarca también, para esto, generar un encuentro, servir un poco de esa experiencia y fomentar la actividad, sobre todo para los jóvenes, adolescentes, niños y niñas que se están sumando". Andrade también destacó que es un deporte que requiere crecimiento acompañado por gente experimentada, especialmente en lo que respecta a la seguridad.

El evento está abierto a chicos y chicas a partir de los seis años y a adultos sin límite de edad, con desafíos adaptados para todos los niveles, desde principiantes hasta escaladores con experiencia. Además de la escalada, la agenda es rica en actividades formativas. Entre otras cosas, habrá un taller de yoga muy interesante, guiado por Miki, una escaladora de Esquel, y un Taller de Entrenamiento a cargo de Hernán Menoyo, que abordará el movimiento en la escalada.

En cuanto a la conciencia ambiental, esencial en este deporte, habrá Charlas sobre Vínculo Ambiental con Axel, uno de los que estuvo abriendo el sector de escalada de La Presa (dentro del Parque Nacional). Finalmente, el encuentro ofrecerá un espacio de Experiencia Educativa con estudiantes de sexto año de la Escuela 7724 de Aldea (con orientación en Educación Física), quienes contarán su experiencia con proyectos vinculados a la escalada. Respecto a la participación, el encuentro es arancelado y cuenta con cupos limitados. El costo es de $10.000 para menores de 18 años (hasta 17 inclusive) y de $15.000 para mayores de 18 años. Los organizadores animan a quienes se están iniciando o a los que nunca escalaron a acercarse, ya que va a haber boulders, vías y desafíos para todos los niveles. Desde la organización invitan a visitar las redes mayor información: https://www.facebook.com/share/p/17GKKH5YcN/ https://www.instagram.com/trevelinescala/

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ4Dd3vihpthXXYTEz_Q6wM9Eoqk6-SJpbB_j9aisuDoH0_w/viewform

E.B.W.