Maite Guzmán y su Estilo Campero estrenan canción y representan a la zona en el aniversario de Sele Vera y Los Pampas

Desde Aldea Escolar, Maite Guzmán y su Estilo Campero presentan hoy una nueva grabación y se van para Bariloche al Festival Aniversario de Sele Vera y Los Pampas.



Compartir con artistas de ese renombre y crecimiento en la Cumbia Campera, es un camino que Maite emprendió hace ya tres años: “Tengo 17 años, sigo cursando el secundario y tengo la música desde muy chica”, detalló a Red43, marcando las referencias que la hicieron dedicarse de lleno: ”Sele Vera, Soledad, es como que en la pandemia surgió mucho, redes sociales y la banda que la formé en el 2022”.



El repertorio de Maite se fue formando entre versiones camperas de música popular romántica y un ojo puesto en el pop latino: “Tenes que ir fijándote igual qué es lo que impacta a la sociedad, cada mes o cada semana va saliendo un nuevo hit y capaz que sale un tema que pega y ahí tenés que apuntar”, explicó, en las horas previas a un nuevo lanzamiento.

La banda estará tocando en el festival aniversario que organiza en Bariloche Sele Vera y que durará todo el fin de semana, con jóvenes exponentes del sonido que alimenta las fiestas populares: “Tuve la oportunidad de grabar un videíto con ella, un cover que hicimos, estamos muy felices de poder llegar a su festival y dejar en alto nuestro pueblo”.



La banda está integrada por jóvenes músicos también, y un apoyo desde la familia que hacen posible la logística de viajar desde Aldea Escolar sin descuidar sus estudios: “Tengo mi manager y mi familia, mi mamá y mi papá que siempre en cada show andan atrás mío. Es divertido viajar todos juntos. Mi papá tenía un grupo de música cuando era joven, él fue el que mayormente me inculcó en la música. La Zebra se llamaba, era de cumbia, mi papá es Cali Guzmán”.



El éxito de la banda se refleja en las invitaciones y convocatoria que viene creciendo, pero también en el alcance digital de sus versiones, llegando incluso a los autores originales de las canciones que se sorprenden con el sonido campero, como en el caso de “Bandido” de Ana Bárbara: “es una cumbia de años muy conocida y que ellos lo hacen en ritmo mexicano que es muy distinto al ritmo de la Patagonia, de Argentina, y nosotros lo adaptamos a nuestro estilo y a ella le llegó ese vídeo, una felicidad, porque si le llegó es porque quedó bien”.



La música la pueden encontrar en YouTube como Maite Guzmán y su estilo campero: “tenemos alrededor de seis temas y hoy viernes hay estreno, se llama El color de tus ojos. Es una balada mexicana, pero la reversionamos a chamamé romántico”.



Con esos hitos en la conexión mexicana, es inevitable preguntarle si le gustaría conocer y tocar allá, a lo que Maite no duda: “la verdad que sería un placer, un orgullo para nosotros”.

Luego de este fin de semana en Bariloche, Maite Guzmán y su Estilo Campero se presenta el 11 de octubre en El Hoyo, el 18 de octubre en Paso de Indios, el 8 de noviembre en Facundo, el 14 de noviembre en Ñorquinco, el 13 de diciembre en Piedra del Águila, y sigue la agenda hasta el 2026, marcando que hay Estilo Campero para rato.



SL

