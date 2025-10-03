15°
Esquel, Argentina
03 de Octubre de 2025
La Escuela Municipal Nº 2005 recibe obras y un proyecto de ordenanza para su organización

El intendente de Esquel busca fortalecer la institución con una inversión que incluyó pintura, arreglo de radiadores y adecuación de ventanas, destacando la educación como "pilar fundamental para el desarrollo".
Por Redacción Red43

El intendente Matías Taccetta, acompañado por la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, y la directora de Educación, Daniela Otero, visitó la Escuela Municipal Nº 2005 “Experimental”, una institución que depende de la Municipalidad de Esquel y que, a lo largo de los años, ha recibido un escaso acompañamiento de las anteriores gestiones.

 

Durante la recorrida, Taccetta remarcó la importancia que tiene la educación en la agenda de la actual gestión municipal: “La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Queremos fortalecer a esta escuela que es de todos los esquelenses, porque sabemos del esfuerzo que hacen las familias y los docentes para sostener su trayectoria”, señaló.

 

En este marco, la Municipalidad ha realizado en el establecimiento una serie de obras y mejoras sustanciales, entre las que se destacan: pintura interior y exterior, cambio de caldera, arreglo y colocación de radiadores, instalación de un termotanque nuevo, construcción de una nueva red de gas y adecuación de ventanas.

 

Asimismo, el Ejecutivo Municipal elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca otorgar un marco organizativo a la Escuela Experimental Nº 2005. Se trata de la primera vez que una gestión municipal impulsa una iniciativa de este tipo, cuyo objetivo es establecer de manera clara las funciones, alcances y responsabilidades administrativas y comunitarias para garantizar un mejor funcionamiento de la institución.

 

La Escuela Municipal “Experimental” cuenta con una amplia trayectoria en la ciudad y es elegida año a año por muchas familias esquelenses, consolidándose como un espacio de referencia educativa que el municipio se comprometió a fortalecer y acompañar.

T.B

 

