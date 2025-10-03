15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 03 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
03 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Juicio por el caso de Tino John: Se fijó fecha de inicio para el 23 de octubre con jurado popular en Esquel

Claudia Costa Basso confirmó que el juez de Sarmiento, Dr. Alejandro Rosales, tomó la causa. El proceso se suspenderá el fin de semana por las elecciones y continuará el 27 de octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El caso de Alejandro “Tino” John finalmente tiene fecha de inicio de juicio con jurado popular. Según informó Claudia Costa Basso, la audiencia de selección del jurado será el 22 de octubre y el juicio se iniciará formalmente el 23 de octubre.

 

El proceso, que coincide con el aniversario del crimen, se llevará a cabo bajo la dirección del nuevo juez, el Dr. Alejandro Rosales, quien aceptó la recusación de los jueces anteriores, Dr. José Luis Ennis y Dr. Jorge Novarino.

 

Para el jurado popular, se sortearon 80 personas del padrón femenino y 80 del padrón masculino de Esquel. La audiencia de aguarda, donde se define quiénes integrarán el jurado, será el 22 de octubre.

 

El cronograma del juicio se verá afectado por el calendario electoral. "Se suspende el 25 y 26 y continúa el 27", explicó Costa Basso. El 27 de octubre se conmemorarán cuatro años y cinco meses del asesinato.

 

El Dr. Rosales, oriundo de Sarmiento, había manifestado inicialmente su voluntad de trabajar sábado y domingo para agilizar el proceso, pero el impedimento de las elecciones obligó a suspender las jornadas del fin de semana.

 

Costa Basso relató que la audiencia de sorteo de jurisdicciones, que se realizó el 26 de septiembre en Lago Puelo, comenzó con un retraso e incertidumbre.

 

"Demoramos 15 minutos, todos estábamos puntuales, pero resulta que el Dr. Castro y el Dr. Morris, que representan al imputado Omar Eduardo Martínez, no estaban", detalló Costa Basso. Ante la tardanza y los antecedentes de suspensiones, se temió por una nueva postergación.

 

Incluso, el imputado Omar Martínez, ex comisario, afirmó haberse enterado de la audiencia "hace 20 minutos", aunque el jefe de la oficina judicial confirmó que sus abogados "se notificaron el 1 de octubre".

Finalmente, el Dr. Romero, que representa a Cristian Alejandro Soto, asumió la representación de otros abogados, permitiendo que la audiencia continuara.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cómo fue el asalto que marcó un antes y un después en la historia criminal de Chubut?
2
 Río Gallegos: investigaban un robo y encontraron a una menor desaparecida
3
 Día del Odontólogo: Asistencia Odontológica Integral destaca la importancia de los controles periódicos
4
 Maite Guzmán y su Estilo Campero estrenan canción y representan a la zona en el aniversario de Sele Vera y Los Pampas
5
 Condenaron a tres años de prisión a un hombre por abuso sexual de su prima
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
3
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
4
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
5
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -