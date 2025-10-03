Juicio por el caso de Tino John: Se fijó fecha de inicio para el 23 de octubre con jurado popular en Esquel

El caso de Alejandro “Tino” John finalmente tiene fecha de inicio de juicio con jurado popular. Según informó Claudia Costa Basso, la audiencia de selección del jurado será el 22 de octubre y el juicio se iniciará formalmente el 23 de octubre.

El proceso, que coincide con el aniversario del crimen, se llevará a cabo bajo la dirección del nuevo juez, el Dr. Alejandro Rosales, quien aceptó la recusación de los jueces anteriores, Dr. José Luis Ennis y Dr. Jorge Novarino.

Para el jurado popular, se sortearon 80 personas del padrón femenino y 80 del padrón masculino de Esquel. La audiencia de aguarda, donde se define quiénes integrarán el jurado, será el 22 de octubre.

El cronograma del juicio se verá afectado por el calendario electoral. "Se suspende el 25 y 26 y continúa el 27", explicó Costa Basso. El 27 de octubre se conmemorarán cuatro años y cinco meses del asesinato.

El Dr. Rosales, oriundo de Sarmiento, había manifestado inicialmente su voluntad de trabajar sábado y domingo para agilizar el proceso, pero el impedimento de las elecciones obligó a suspender las jornadas del fin de semana.

Costa Basso relató que la audiencia de sorteo de jurisdicciones, que se realizó el 26 de septiembre en Lago Puelo, comenzó con un retraso e incertidumbre.

"Demoramos 15 minutos, todos estábamos puntuales, pero resulta que el Dr. Castro y el Dr. Morris, que representan al imputado Omar Eduardo Martínez, no estaban", detalló Costa Basso. Ante la tardanza y los antecedentes de suspensiones, se temió por una nueva postergación.

Incluso, el imputado Omar Martínez, ex comisario, afirmó haberse enterado de la audiencia "hace 20 minutos", aunque el jefe de la oficina judicial confirmó que sus abogados "se notificaron el 1 de octubre".



Finalmente, el Dr. Romero, que representa a Cristian Alejandro Soto, asumió la representación de otros abogados, permitiendo que la audiencia continuara.



T.B