Inician las obras de infraestructura básica en Valle Chico tras más de 10 años de espera

La Municipalidad de Esquel puso en marcha la construcción de la red de gas y agua en el barrio Valle Chico, una obra largamente esperada por los vecinos durante más de 10 años y que hoy comienza a hacerse realidad gracias a una importante inversión.

Con un presupuesto de alrededor de 850 millones de pesos, los trabajos beneficiarán directamente a más de 100 familias que ya habitan el sector y a todas aquellas que adquirieron lotes en el barrio, garantizando así la llegada de dos servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El intendente Matías Taccetta destacó que se trata de un gran paso en materia de desarrollo urbano para la ciudad: “Esta obra representa un cambio trascendental para las familias de Valle Chico. Garantizar agua y gas no solo mejora la vida de quienes ya viven en el barrio, sino que impulsa el crecimiento ordenado de Esquel con infraestructura de calidad”.

La obra está a cargo de la empresa Pasquini Construcciones SRL, adjudicataria de la licitación, y cuenta con un plazo de ejecución de 180 días corridos.

De esta manera, el municipio de Esquel da respuestas a los vecinos que reclamaron esta obra fundamental durante años y que hoy comienza a hacerse realidad.





T.B