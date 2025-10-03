Día del Odontólogo: Asistencia Odontológica Integral destaca la importancia de los controles periódicos

En el Día del Odontólogo, las especialistas de Asistencia Odontológica Integral, ubicada en Pasteur 459, contaron su experiencia cuidando la salud de los esquelenses.



Maira Belén Güentian se formó en la Universidad Nacional de Córdoba y ejerce en su Esquel natal. Ella, junto a Agustina Soria, recibida de la Universidad de El Salvador y oriunda de Santiago del Estero, trabajan en el espacio junto a Rodrigo Villa.



Las especialistas marcaron que la salud dental “no solo es estética de sonrisa” e implica distintas áreas “desde la odontología general, arreglos de caries, limpiezas, extracciones, tratamientos de conducto, blanqueamientos” además de “la atención que brinda Rodrigo, a pacientes que requieren ortodoncia, implantes, tratamientos más complejos” y la especialización también en “pacientes con discapacidades, que es algo que por ahí no se encuentra mucho”.



En su experiencia, marcan que en Esquel encuentran una principal falencia en “la falta de información acerca de las técnicas de higiene, vemos pacientes que vienen sin una técnica de cepillado, falta de uso de hilo dental y también la falta de controles periódicos. Es esencial realizar controles periódicos cada seis meses, y por ahí eso no se tiene mucho en cuenta”.



Estos cuidados, es importante sean atendidos desde la infancia: “más que nada con los niños, está la idea de, al tratarse de dientes de leche, que con el tiempo se van perdiendo porque se van saliendo y reemplazando por los dientes que van a quedar permanentes”, lo cual es un error: “esto conlleva un daño para el niño en sí, porque es tener una infección instalada en la boca”.



La salud integral dental es algo que atender incluso cuando no hay síntomas: “Hacer los controles periódicos y evitarnos problemas a futuro”, no solo caries: “El sangrado de encías, que es algo que muchos no lo tienen en cuenta, es una alerta muy grande. Y eso después puede con llevar a la pérdida de piezas dentarias”.



Asistencia Odontológica Integral atiende “todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y por la tarde de 14 a 18 horas”, e incluye guardias pasivas: “vamos a estar dispuestas a atender los fines de semana, cualquier urgencia que se presente, si llegara a necesitar un turno porque está con mucho dolor o molestia o una situación en particular, pueda coordinar un turno para venir al consultorio y atenderlo”.

