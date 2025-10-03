15°
Viernes 03 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel: El viernes 3 de octubre llega con lluvias débiles y máxima de 11°C

El pronóstico indica precipitaciones que se mantendrán desde la mañana hasta la noche, con ráfagas de viento de hasta 53 km/h. La temperatura mínima rondará los 5 °C.
El pronóstico del tiempo para mañana, viernes 3 de octubre, en Esquel, anticipa una jornada fresca, con presencia de lluvias débiles que se extenderán desde la mañana hasta la noche, y temperaturas que no superarán los 11 °C.

 

La temperatura mínima se registrará durante la noche, descendiendo a 5 °C a las 20:00 y 23:00 horas, con una sensación térmica de 4 °C. La máxima esperada será de 11 °C a las 11:00 horas.

 

El día comenzará con cielo parcialmente nuboso y con nubes y claros. Sin embargo, a partir de las 11:00 horas, se espera la aparición de lluvia débil:

 

  • La mayor probabilidad de precipitación (90%) y acumulación (4.2 mm) se dará a las 14:00 horas.

     

  • Las lluvias continuarán con una alta probabilidad (80-90%) durante la tarde y noche, con temperaturas entre 9 °C y 5 °C.

     

El viento soplará principalmente del sector Noroeste por la mañana y cambiará a Oeste y nuevamente a Noroeste durante la tarde y noche.

 

Las ráfagas más intensas se esperan al mediodía y la tarde, alcanzando hasta 53 km/h a las 14:00 horas y 52 km/h a las 17:00 horas. La velocidad del viento disminuirá considerablemente hacia la noche, con un mínimo de 23 km/h en las ráfagas a las 23:00 horas.

T.B

 

