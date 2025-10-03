14°
Viernes 03 de Octubre de 2025
Secundaria 2026: las familias todavía pueden solicitar vacantes

El trámite se realiza a través de la plataforma digital DINO, al WhatsApp (280) 460-3466. Los resultados se publicarán el 3 de noviembre. 
El Ministerio de Educación del Chubut comunica que ya se encuentra abierto el período de solicitud de vacantes para el ingreso a primer año del Nivel Secundario en el Ciclo Lectivo 2026. Las familias podrán completar el trámite de manera virtual hasta el 20 de octubre, a través del sistema DINO, comunicándose al WhatsApp (280) 460-3466.

 

Las familias deben registrar la escuela de preferencia y cargar la documentación requerida, como el DNI del estudiante y del adulto responsable. El sistema validará los datos de manera automática y permite realizar inscripciones para más de un estudiante por familia.

 

Resultados y comunicación oficial

 

Cabe mencionar que la solicitud de vacante no asegura la asignación automática, ya que cada caso será evaluado según los criterios establecidos y la disponibilidad en las instituciones. Los resultados del proceso estarán publicados a partir del 3 de noviembre de 2025 en los canales oficiales del Ministerio y de las escuelas.

 

Con esta medida, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres reafirma su compromiso con un sistema educativo público, inclusivo y transparente, que garantice el acceso equitativo al Nivel Secundario para todos los estudiantes de la provincia.

 

 

R.G.

 

