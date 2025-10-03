15°
Esquel, Argentina
Viernes 03 de Octubre de 2025
03 de Octubre de 2025
La Trochita confirma un extenso cronograma de 20 viajes para la temporada de primavera

El centenario tren que conecta Esquel con Nahuelpan tiene gran parte de los pasajes agotados. El cronograma de salidas se extiende hasta fin de mes.
El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut que encabeza Ignacio “Nacho” Torres, confirmó que a lo largo de octubre se llevarán adelante 20 salidas en el tramo que conecta a la localidad de Esquel y la Comunidad Nahuelpan.

 

El emblemático tren, administrado por el Ministerio de Producción provincial, será sin dudas uno de los principales atractivos turísticos en la región cordillerana en esta temporada de primavera 2025 que acaba de comenzar.

 

En las últimas horas, la gerencia del Viejo Expreso Patagónico dio a conocer el programa estipulado para el mes, con veinte recorridos que reflejan el gran interés de los visitantes en esta centenaria formación ferroviaria.

 

Cronograma de salidas

 

La primera de ellas tendrá lugar el sábado próximo a las 10 horas, siendo el regreso alrededor de las 13. El cronograma incluye recorridos los días: sábado 4, martes 7, jueves 9, sábado 11, martes 14, miércoles 15, jueves 16, viernes 17, sábado 18, lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25, lunes 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31.

 

Desde la Estación Esquel precisaron, asimismo, que una buena parte de esos viajes ya están completos. Nos obstante, las personas interesadas en obtener un ticket pueden ingresar al sitio web www.latrochita.org.ar o acercarse a las agencias de turismo.



T.B

 

