Lunes 22 de Diciembre de 2025
22 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Disturbios en Tecka: pelea, alcohol y cuchillos

La Policía intervino ante una pelea entre dos familias en Tecka. Dos hombres alcoholizados fueron demorados y se secuestraron cuchillos y bebidas alcohólicas para evitar nuevos enfrentamientos.
Carolina Pauli, comisario de la Unidad Regional Esquel, se refirió a los hechos policiales del fin de semana. 

 

El sábado, en horas de la tarde: "En la localidad de Tecka, había tomado intervención el personal en razón de una reyerta, una pelea, que se estaba llevando en el pueblo, donde dos familias conocidas de la localidad estaban peleando y había presencia de armas blancas, cuchillos, palos". 

 

El personal local fue advertido de la situación y al acercarse al lugar no encuentran a las personas pero alcanzan a divisar el vehículo de una de las familias involucradas en el conflicto: "Se procede a la demora de ese vehículo y se realiza la identificación de los ocupantes, eran dos masculinos en estado de ebriedad. En razón de esto, se le labran las actuaciones administrativas correspondientes al conductor, se procede a visualizar en el interior del rodado unas armas blancas, cuatro cuchillos, también bebidas alcohólicas". 

 

Los contraventores quedan demorados y se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal: "En razón de esto quedan demorados contraventores por la portación y tenencia de estas armas, también por el consumo de alcohol se da intervención al Juez de Paz". 

 

Los infractores permanecieron demorados un par de horas de forma preventiva ante la discusión que se mantuvo con la otra familia: "Lo que nos asegurábamos era la imposibilidad de que sigan una discusión posterior y con el mayor consumo de alcohol que pudieran tener estos sujetos". 

 

 

R.G.

 

 

 

