17°
19° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 30 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Hospital de Area El Bolsonturnos por WhatsApp hospital El BolsónWhatsapp
30 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Hospital de El Bolsón implementa turnos médicos por WhatsApp

A partir del lunes 3 de noviembre, el Hospital de El Bolsón permitirá gestionar la mayoría de los turnos para consultorios externos a través de WhatsApp, evitando largas filas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A partir del lunes, el Hospital de Área de El Bolsón pondrá en marcha un nuevo sistema de asignación de turnos para consultorios externos a través de WhatsApp.

 

La iniciativa, que ya se aplica en hospitales de Viedma, Bariloche, Allen, Río Colorado, General Roca y Sierra Grande, busca terminar con las largas filas y esperas que se generaban durante la madrugada para conseguir una consulta médica.

 

Cómo solicitar un turno

 

El hospital habilitó un número de WhatsApp exclusivo: 2920 445541, disponible todos los días de 8 a 10 horas.
El sistema combina un bot de inteligencia artificial con asistencia de personal de mesa de entradas para procesar las solicitudes.

 

La directora del hospital, Dina Lavezini, recomendó enviar el mensaje lo antes posible dentro de la franja horaria, ya que el bot cierra a las 10 para organizar los turnos.

 

 

Distribución semanal de turnos

 

El sistema por WhatsApp asignará los turnos según el siguiente cronograma:

 

  • Lunes: Clínica médica, obstetricia, ecografías obstétricas, fonoaudiología, nutrición y salud mental

     

  • Martes: Oftalmología y controles de niño sano

     

  • Miércoles: Ginecología

     

  • Jueves: Traumatología

     

  • Viernes: Ecografías, cirugía general y cardiología

     

Especialidades con turnos mensuales

 

Algunas áreas solo otorgarán turnos el primer día de cada mes: Neurología, Infectología, Otorrinolaringología infantil, Urología infantil y Oncología.

 

Atención presencial y zonas rurales

 

Aunque la mayoría de los turnos se gestionará digitalmente, el hospital mantendrá una ventanilla presencial para personas sin acceso a celular o con dificultades tecnológicas, así como para casos especiales que requieran atención en persona.

 

Los vecinos de zonas rurales y parajes como Mallín Ahogado, El Manso, Río Villegas y Foyel también podrán gestionar turnos a través de sus referentes sanitarios, aunque tienen la opción de usar directamente el nuevo canal de WhatsApp.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Tala ilegal en Corcovado: el denunciado continúa pese a la denuncia penal
3
 Condenan a un hombre por usar un cinturón para golpear a su hijo de 10 años en Esquel
4
 Ya se encuentra en Buenos Aires el hombre de Cholila que sufrió graves quemaduras en un incendio, y continúa allí su tratamiento
5
 “Cuanto más te subestiman y te humillan, más Dios te exalta”
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -