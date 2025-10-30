El Hospital de El Bolsón implementa turnos médicos por WhatsApp

A partir del lunes, el Hospital de Área de El Bolsón pondrá en marcha un nuevo sistema de asignación de turnos para consultorios externos a través de WhatsApp.

La iniciativa, que ya se aplica en hospitales de Viedma, Bariloche, Allen, Río Colorado, General Roca y Sierra Grande, busca terminar con las largas filas y esperas que se generaban durante la madrugada para conseguir una consulta médica.

Cómo solicitar un turno

El hospital habilitó un número de WhatsApp exclusivo: 2920 445541, disponible todos los días de 8 a 10 horas.

El sistema combina un bot de inteligencia artificial con asistencia de personal de mesa de entradas para procesar las solicitudes.

La directora del hospital, Dina Lavezini, recomendó enviar el mensaje lo antes posible dentro de la franja horaria, ya que el bot cierra a las 10 para organizar los turnos.

Distribución semanal de turnos

El sistema por WhatsApp asignará los turnos según el siguiente cronograma:

Lunes: Clínica médica, obstetricia, ecografías obstétricas, fonoaudiología, nutrición y salud mental

Martes: Oftalmología y controles de niño sano

Miércoles: Ginecología

Jueves: Traumatología

Viernes: Ecografías, cirugía general y cardiología

Especialidades con turnos mensuales

Algunas áreas solo otorgarán turnos el primer día de cada mes: Neurología, Infectología, Otorrinolaringología infantil, Urología infantil y Oncología.

Atención presencial y zonas rurales

Aunque la mayoría de los turnos se gestionará digitalmente, el hospital mantendrá una ventanilla presencial para personas sin acceso a celular o con dificultades tecnológicas, así como para casos especiales que requieran atención en persona.

Los vecinos de zonas rurales y parajes como Mallín Ahogado, El Manso, Río Villegas y Foyel también podrán gestionar turnos a través de sus referentes sanitarios, aunque tienen la opción de usar directamente el nuevo canal de WhatsApp.

