Jueves 30 de Octubre de 2025
30 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Detuvieron a un hombre con pedido de captura tras agredir a su pareja

Tras un desperfecto en su moto cuando huía, fue interceptado, amenazó y agredió a la policía, se autolesionó y protagonizó incidentes en el hospital al ser asistido.
Un hombre con pedido de captura activo emitido por la Policía de Santa Cruz fue detenido por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón tras un hecho en el que intentó agredir e intimidar a su pareja con un arma blanca.

 

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en el barrio Primavera, cuando el individuo atacó a su pareja y huyó en moto antes de la llegada de la policía.

 

Persecución y detención

 

Una patrulla de la Comisaría 12 inició la persecución y logró interceptar al sospechoso en el puente San Francisco de Asís, tras un desperfecto mecánico de su vehículo. Durante el operativo, el hombre no quiso identificarse, tuvo un trato hostil hacia los uniformados, amenazó de muerte a los efectivos y agredió físicamente a uno de ellos.

 

El sujeto incluso se autolesionó golpeando su cabeza contra el piso y, al ser asistido en el hospital, increpó al personal médico y a los auxiliares.

 

El hombre fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad. Tras su detención, la policía verificó su verdadera identidad y confirmó que tenía un requerimiento judicial vigente por parte de la Policía de Santa Cruz.

 

 

O.P.

 

