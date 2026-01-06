Incendio intencional en Puerto Patriada: Más de 1.800 hectáreas arrasadas por el fuego

El gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, brindó una conferencia de prensa para informar con claridad sobre la situación crítica de los incendios forestales en la provincia, destacando que se atraviesa el verano más seco de la última década. El mandatario fue contundente al señalar que las investigaciones judiciales confirmaron la intencionalidad en el foco de Puerto Patriada. Al respecto, Torres afirmó que "el fiscal no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional, sino que fue en un lugar estratégico y en un horario estratégico", buscando generar el mayor daño posible en un momento donde se encontraban miles de familias y turistas en el lugar.

Respecto al estado actual de los focos, el gobernador detalló la situación diferenciando las causas de cada siniestro. En el Parque Nacional Los Alerces, el incendio que se originó por causas naturales tras la caída de un rayo en la zona del Lago Menéndez continúa descontrolado, exigiendo un esfuerzo conjunto de todas las áreas. En contraste, sobre los hechos en la zona de El Hoyo, el mandatario advirtió que "cualquiera que quiera sembrar miedo en la comunidad va a terminar donde tiene que terminar: preso". En este contexto de máxima alerta, destacó la unidad de los equipos de trabajo al expresar que "acá no hay ningún tipo de grieta, estamos trabajando brigadistas nacionales y provinciales codo a codo, porque no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego".

El operativo cuenta con un despliegue de más de 180 combatientes apoyados por aviones hidrantes de diversas provincias argentinas y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. A pesar de la complejidad del escenario climático, Torres buscó transmitir serenidad a la población indicando que "lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía de que estamos actuando en tiempo real ante cualquier necesidad de evacuación". Finalmente, recordó que la provincia permanece bajo emergencia ígnea para "garantizar sobre cualquier cosa la seguridad de las personas" ante el avance de las llamas en las zonas cordilleranas.

E.B.W.