Senderos Trevelin y el firme objetivo del Mamógrafo para el Hospital

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Un mamógrafo tiene un valor aproximado a los 150 mil dólares y el Hospital Rural de Trevelin necesita uno de manera imperiosa. Es que el cáncer de mamas nos rodea (a hombres y mujeres) y la prevención es una de las mejores curas.

Claro que el deporte es la herramienta más valiosa que salvará al mundo y los amigos de la Cooperadora del Hospital, entre los que se encuentra Javier Schmitd, lo ven de esa manera.

Se espera un numero aproximado de 400 corredores para la segunda edición del Senderos Trevelin que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, cuyas inscripciones servirá para juntar el dinero necesario para la compra del mamógrafo.

Es cierto que es mucho el dinero y se necesitarán un número impensado de carreras para llegar al monto. Pero de a una papa se llena la bolsa.

La segunda edición de Senderos Trevelin se correrá en cuatro distancias: una reducida de 5km donde muchos optarán por caminar, otra de 12km para los iniciados en pruebas de Trail, una más exigente de 18km y la más codiciada para los grandes corredores, la prueba de 25km donde ya aseguraron sus presencias Eulalio “Coco” Muñoz y Verónica “la Pitu” Ramírez.

Las inscripciones están abiertas y tienen un costo que va desde los 20 mil hasta los 50 mil pesos, según la distancia a correr y habrá importantes premios para los mejores en cada una de las categorías.

Además de estos grandes corredores de infinitas victorias, confirmaron asistencias deportistas de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Puerto Madryn, Rawson, Río Pico y Bariloche, entre otros tantos lugares.

Javier Schmidt, quien es integrante de la Cooperadora del Hospital de Trevelin y además corredor de largas distancias, señaló que el circuito de los 25km “es muy técnico, es muy trabado, no es un circuito veloz, es más de fuerza y con muchos cambios de ritmos”.

Tiene una altimetría acumulada de 750 metros positivos y hay muchos cruces de mallín con barro y agua, además de todas las dificultades que presentan este tipo de terreno”.

A diez días de la carrera de montaña, Javier Schmidt, integrante de la Cooperadora del Hospital de Trevelin cuenta algunos aspectos de la organización de esta carrera que tendrá lugar el 9 de noviembre, surcando los increíbles paisajes de Trevelin.

Las inscripciones cierran el viernes 7 de noviembre a las 12 horas, según informó también.