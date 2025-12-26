"Pensamos que era un piedrazo": una bala perdida impactó en un automovil en Esquel

Vanesa Mansilla estaba festejando junto a su familia la Navidad, y al otro día descubrieron la luneta rota de su auto.

En Valle Chico, la confusión llevó a suponer que se trataba de un piedrazo, y con esa hipótesis acudieron a la Comisaria.

Luego de análisis el caso, resultó ser el impacto de un balazo: "una bala perdida", explicó Mansilla: "Podría haber impactado en un nene, una persona".

La preocupación, más allá del daño material, es para concientizar a la comunidad y alertar sobre personas que estaría usando armas en la zona, mientras continúa el seguimiento del caso. El hecho, suponen, ocurrió cerca de las 2 de la mañana en plena noche navideña.

SL