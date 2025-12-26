16°
Esquel, Argentina
Viernes 26 de Diciembre de 2025
26 de Diciembre de 2025
"Pensamos que era un piedrazo": una bala perdida impactó en un automovil en Esquel

Lo que comenzó como una denuncia por daños con una piedra en Valle Chico, resultó en una investigación por una "bala perdida", detallaron los damnificados.
Vanesa Mansilla estaba festejando junto a su familia la Navidad, y al otro día descubrieron la luneta rota de su auto.

 

En Valle Chico, la confusión llevó a suponer que se trataba de un piedrazo, y con esa hipótesis acudieron a la Comisaria.

 

Luego de análisis el caso, resultó ser el impacto de un balazo: "una bala perdida", explicó Mansilla: "Podría haber impactado en un nene, una persona".

 

La preocupación, más allá del daño material, es para concientizar a la comunidad y alertar sobre personas que estaría usando armas en la zona, mientras continúa el seguimiento del caso. El hecho, suponen, ocurrió cerca de las 2 de la mañana en plena noche navideña.

 

SL

 

