Fue un año increíble para el Padel y con grandes objetivos para el 2026

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Ya es tiempo de balance. Aunque restan solo cinco días para finalizar este 2025 ya podemos decir que la balanza se inclina hacia lo positivo, hacia lo muy positivo.

El Padel ha tenido un año increíble a pesar de los vaivenes económicos. Cada vez cuesta más viajar y justo este año más y más parejas de la zona pudieron participar en el Campeonato Nacional que tuvo lugar en la provincia de Córdoba.

Y encima con las chicas campeonas. Porque Karin Bestene y Dana Roberts fueron las mejores a nivel país (categoría 4° Damas +40) donde le ganaron en la final a Yanina Eloicegui y Flavia Tieri (Provincia de Buenos Aires) con un categórico 6/0 y 6/1.

Pero no fueron las únicas que se subieron al podio, porque también en la provincia de Córdoba, Paola Mauro y Manuela Gutiérrez (4° Damas 4 +30) fueron subcampeonas.

“Este 2025 ha sido un año muy bueno, tanto en los torneos que organizamos como en los nacionales donde participamos, donde las chicas (por Karin Bestene y Dana Roberts) tuvieron la posibilidad de ganarlo”.

“Fueron muchas las parejas que pudimos llevar al Nacional, tanto de Esquel, como de Trevelin, también alguna que otra pareja ha salido de la Costa al igual que de El Maitén,

Por ello el balance es muy positivo en todo sentido, pero hay que trabajar mucho todavía”, lo destacó Alan Rowlands, presidente de la APACH a este medio.

Un dato a destacar es la cantidad de niños y niñas que se sumaron a la practica del Padel. El famoso semillero que le dicen. La Escuelita de Padel que pudo formar la APACH es por demás interesante y hay que apuntalarlo. Son espacios que no hay que perder.

Claro que el tema de la infraestructura deportiva también ha tenido un capítulo por demás importante.

La creación de un nuevo complejo deportivo y el techado de otro ya existente ha sido por demás celebrado por los amantes del Padel.

Impulso ha sido el nuevo complejo deportivo que emergió en Esquel en marzo de este año. Justo el día de la mujer, Mabel Parma puso en funcionamiento este espacio que cuenta con dos canchas totalmente de blindex. Un verdadero ejemplo de perseverancia y tozudez.

Además, se techó otro espacio deportivo, Los Eiros, lugar donde también los amantes del Padel asisten asiduamente.

A estos espacios, se le suma el habitual Esquel Padel (el viejo Pucón) y con estos tres complejos cualquier torneo de inmensa envergadura se puede realizar.

Esquel será sede de los dos provinciales clasificatorios para el Nacional, que este año se hará en Mar del Plata.

El primero de ellos en abril, el segundo en agosto. Falta definir los fines de semana, pero ya se está trabajando en ello.

Trabajar en ello significa sentarse con los dueños de los complejos y comprarles un paquete de horas. Claro que el buffet también genera grandes recursos. Grandes torneos se pueden hacer. El tema es ver que conviene ¿Jugar todas las categorías durante un mismo fin de semana?

Tal vez lo mejor sea dividirlo en dos fines de semana, para que no se saturen los alojamientos y que el turismo deportivo pueda estirarse un poco más.

¿Tienen en carpeta ustedes alguna capacitación, algún curso de jueces, capacitaciones técnicas, algún curso para entrenador?, fue la consulta al presidente de la APACH.

- Mirá, yo estoy tratativas para traer a Esquel un curso de Fiscales, porque nosotros en APACH no tenemos fiscales. Claro que eso tendrá un costo económico, no es gratis, pero algo que queremos hacer.

¿Para que sirve un Fiscal? Fue la tonta pregunta. Ser fiscal te permite saber la categoría de un jugador. Por ejemplo, si está jugando en sexta, decir ese no es de sexta, es de quinta. Y tener una persona con esos conocimientos es a donde estamos apuntando.

“Yo tuve una charla el otro día, muy por encima, con gente de Buenos Aires, así que muy probable que lo logremos hacer en el 2026. Claro que hay que buscar a la gente que quiera ser Fiscal y eso lleva un tiempo.

Además, lo tendríamos que hacer en algunos de los torneos que se juegue en Esquel porque en dicho torneo deberían hacer la parte práctica y ese es el gran objetivo para este 2026".