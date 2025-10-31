Nafta y gasoil más caros desde el 1° de noviembre: Mirá cuánto sube por los impuestos

El Gobierno nacional aplicará un aumento parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se trasladará directamente al precio del litro de nafta y gasoil. La medida regirá desde este sábado 1° de noviembre, según se oficializó este viernes con el decreto 782 publicado en el Boletín Oficial.

Según los cálculos oficiales, solo por impuestos, el litro de nafta súper aumentará $15,55, mientras que el gasoil subirá $12,63 sobre los valores vigentes.

Qué dice el Gobierno

Desde la Secretaría de Energía señalaron que la medida busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

El decreto detalla que los ajustes de los gravámenes se aplicarán de manera parcial durante noviembre y en su totalidad a partir de diciembre, permitiendo un incremento escalonado de los impuestos al combustible.

Precios dinámicos y seguimiento complicado

Hace tres meses, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos de precios de manera uniforme, y se enfocó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, lo que derivó en precios dinámicos. Esto hace que el seguimiento del valor del litro al surtidor sea cada vez más complejo para los consumidores.

