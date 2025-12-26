21°
20°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoVeranoLago PueloEl HoyoEl BolsónEpuyen
26 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Sol y temperaturas en alza para el cierre del 2025

El último fin de semana del año se presentará con mejora del tiempo, tardes soleadas, viento moderado y máximas que alcanzarán valores típicos de verano.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego de jornadas inestables, el tiempo dará un giro favorable en la Comarca Andina y el último fin de semana de 2025 llegará con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. El pronóstico anticipa temperaturas en ascenso, cielos que irán despejándose y tardes soleadas, aunque con viento presente y un dato a no pasar por alto: la radiación solar será elevada.

 

Sábado con mejora progresiva y tarde a pleno sol

 

El sábado comenzará fresco y con nubosidad variable, pero con el correr de las horas el cielo se irá abriendo. Durante la tarde se espera sol, una temperatura máxima cercana a los 21°C y viento moderado del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían hacerse sentir.

 

 

Hacia la noche, el cielo estará despejado y el ambiente será más estable, ideal para planes al aire libre y encuentros.

 

Domingo, el día más veraniego

 

El domingo será el día más cálido del fin de semana y uno de los más veraniegos del cierre de año. Tras una mañana fresca, el termómetro subirá con fuerza hasta alcanzar 25 a 26°C, con cielo mayormente despejado y viento moderado.

 

 

El punto crítico estará en la radiación solar, que alcanzará niveles extremos durante la tarde, por lo que se recomienda protección solar, hidratación y evitar la exposición prolongada en las horas centrales.

 

Un cierre de año con clima protagonista

 

Con sol, temperaturas agradables y tardes largas, la Comarca Andina se prepara para despedir 2025 con un escenario típico de verano patagónico: ideal para salir, compartir y disfrutar, siempre atentos al viento, al cuidado frente al sol y teniendo presente que está prohibido hacer fuego.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se vió el incendio en Bahía Rosales
2
 Ratifican la prisión preventiva de Jones Huala por otros tres meses
3
 Pelea entre vecinos e incendio de una casa porque uno miró demasiado a la hija del otro
4
 Incendio destruyó por completo una vivienda sobre la Ruta 40
5
 Entregaban a sus tres hijas de entre 15 y 17 años para que tengan sexo a cambio de plata y droga
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -