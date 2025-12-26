Sol y temperaturas en alza para el cierre del 2025

Luego de jornadas inestables, el tiempo dará un giro favorable en la Comarca Andina y el último fin de semana de 2025 llegará con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. El pronóstico anticipa temperaturas en ascenso, cielos que irán despejándose y tardes soleadas, aunque con viento presente y un dato a no pasar por alto: la radiación solar será elevada.

Sábado con mejora progresiva y tarde a pleno sol

El sábado comenzará fresco y con nubosidad variable, pero con el correr de las horas el cielo se irá abriendo. Durante la tarde se espera sol, una temperatura máxima cercana a los 21°C y viento moderado del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían hacerse sentir.

Hacia la noche, el cielo estará despejado y el ambiente será más estable, ideal para planes al aire libre y encuentros.

Domingo, el día más veraniego

El domingo será el día más cálido del fin de semana y uno de los más veraniegos del cierre de año. Tras una mañana fresca, el termómetro subirá con fuerza hasta alcanzar 25 a 26°C, con cielo mayormente despejado y viento moderado.

El punto crítico estará en la radiación solar, que alcanzará niveles extremos durante la tarde, por lo que se recomienda protección solar, hidratación y evitar la exposición prolongada en las horas centrales.

Un cierre de año con clima protagonista

Con sol, temperaturas agradables y tardes largas, la Comarca Andina se prepara para despedir 2025 con un escenario típico de verano patagónico: ideal para salir, compartir y disfrutar, siempre atentos al viento, al cuidado frente al sol y teniendo presente que está prohibido hacer fuego.

O.P.