Pérdidas totales: Un vehículo fue consumido por el fuego

Un incendio vehicular se registró este miércoles en la entrada del barrio Luján, en la localidad de El Bolsón, y provocó daños totales en un automóvil, aunque no se registraron personas lesionadas, según informaron los Bomberos Voluntarios.

El alerta fue recibido a través de un llamado que informaba sobre un vehículo en llamas en el acceso al barrio. De manera inmediata se activó el protocolo de emergencia y se despachó una dotación hacia el lugar para realizar tareas de control y extinción del fuego.

Al arribar al sitio, los bomberos constataron que el vehículo había sido completamente afectado por el incendio, con un daño del 100%. En el lugar se encontraba un único ocupante, quien logró salir del rodado a tiempo y no sufrió lesiones.

El primer ataque al fuego fue realizado por personal del SPLIF, que actuó de manera preventiva hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios, evitando que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas u otros vehículos.

En el operativo también intervino personal policial.

O.P.