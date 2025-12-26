21°
20°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina incendioVehículoEl Bolsón
26 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Pérdidas totales: Un vehículo fue consumido por el fuego

Un incendio vehicular provocó la destrucción total de un automóvil. El conductor logró salir a tiempo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio vehicular se registró este miércoles en la entrada del barrio Luján, en la localidad de El Bolsón, y provocó daños totales en un automóvil, aunque no se registraron personas lesionadas, según informaron los Bomberos Voluntarios.

 

El alerta fue recibido a través de un llamado que informaba sobre un vehículo en llamas en el acceso al barrio. De manera inmediata se activó el protocolo de emergencia y se despachó una dotación hacia el lugar para realizar tareas de control y extinción del fuego.

 

Al arribar al sitio, los bomberos constataron que el vehículo había sido completamente afectado por el incendio, con un daño del 100%. En el lugar se encontraba un único ocupante, quien logró salir del rodado a tiempo y no sufrió lesiones.

 

 

El primer ataque al fuego fue realizado por personal del SPLIF, que actuó de manera preventiva hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios, evitando que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas u otros vehículos.

 

En el operativo también intervino personal policial.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se vió el incendio en Bahía Rosales
2
 Ratifican la prisión preventiva de Jones Huala por otros tres meses
3
 Pelea entre vecinos e incendio de una casa porque uno miró demasiado a la hija del otro
4
 Incendio destruyó por completo una vivienda sobre la Ruta 40
5
 Entregaban a sus tres hijas de entre 15 y 17 años para que tengan sexo a cambio de plata y droga
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -