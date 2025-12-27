La Federación Chubutense de Atletismo tendrá nueva conducción

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Más federal no se consigue. Como dice el dicho: “de cada pueblo, un paisano”. Con una amplia mixtura se armó la lista para que desde el próximo 10 de enero la Federación Chubutense de Atletismo tenga nuevos integrantes, quienes estarán conducidos por el comodorense Gastón Fuentealba pero que el resto de la lista la integran distintas personalidades de atletismo, de lugares tan distantes, pero con inmensa capacidad de promover un atletismo más inclusivo y federal.

Junto con Gastón Fuentealba integran la lista, entre otros, el ex atleta olímpico Leo Price en el cargo de Vicepresidente, Rodrigo Peláez quien estará como Secretario Técnico, en tanto Cristina Campos será la Tesorera.

También dentro de la lista, que asumirá el próximo 10 de enero, aparecen Denis Krieger (Paso del Sapo), Daniel Madera (Alto Rio Senguer) y Andrea De la Cerda (Esquel).

“Lo que vamos a buscar en esta nueva gestión es trabajar un poquito más amplio y más federal en lo que es la provincia de Chubut. Sabemos que tenemos muy buenos exponentes a nivel nacional, en el caso de Joaquín (Arbe) y Coco (Eulalio Muñoz); tenemos por ahí los chicos de Puerto Madryn en la velocidad al igual que en Esquel”, lo destacó el atleta olímpico Leo Price a este medio.

“El atletismo en Chubut ha caído mucho y ya hemos salido de las conversaciones a nivel nacional. No hace mucho tiempo, recuerdo 15 años atrás, llenábamos un colectivo con 45 atletas y los 45 venían casi campeones argentinos”, sentenció además.

Leo Price considera a Rodrigo Peláez como el mejor entrenador de la provincia. “No le echo la culpa del mal trabajo a nadie, pero creo que tenemos que trabajar diferente. Tengo 46 años y de los 16 años que hago atletismo y nunca me he ido de la actividad, siempre he estado activo de una u otra manera”.

“Y Rodrigo Peláez lo mismo, hoy creo que el mejor entrenador de la historia de la provincia es él, dado a que ha tenido atletas mundialistas, atletas en los Juegos Olímpicos y tiene una trayectoria como entrenador que la federación no puede dejar escapar. Tenemos un plantel de primera, digamos, interesados en el atletismo”.

Por otra parte, remarcó el trabajo que realiza la profesora Cristina Campos con el semillero “la verdad que Cristina es muy capaz. Trabaja muy bien con lo que es el semillero. La verdad que hay que darle una oportunidad también a Cristina, que hace muchos años que está en este deporte. Y es muy capaz es una profe muy reconocida. Y sobre todo admiro mucho, así que también con muchas ganas de trabajar. Así que estamos esperando el 10 de enero para empezar a trabajar”.

Estamos en una economía cuyo número dan en rojo. Como si jugáramos al chinchón la cuenta sería -10.

“La economía no está bien, las becas no son suficientes, porque una beca estimulo, estamos hablando de algo mínimo, que quizás no te alcanza ni para comprar un par de zapatillas”.

“Creo que tenemos que estar un poquito más encima, y sobre todo que tenemos un respaldo, para trabajar en conjunto, como lo es Chubut Deporte con Milton Reyes, que también está al tanto de lo que queremos hacer”.

LANUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Gastón Fuentealba

Vicepresidente: Leonardo Price

Secretario General: Edgardo Jacobo Lillo

Secretario Técnico: Rodrigo Peláez

Tesorero: Cristina Campos

1° Vocal Titular: Estela Martínez

2° Vocal Titular: Carola Noemi Ocampo

3° Vocal Titular: Daniel Omar Madera

1° Vocal Suplente: Eliana Jimena Guitart

2° Vocal Suplente: Denis Krieger

3° Vocal Suplente: Tania Yamila Rosas

1° Revisora de Cuenta Titular: Darío Goyeneche

2° Revisora de Cuenta Titular: Andrea De la Cerda

1° Revisora de Cuenta Suplente: Natalia Ruhl