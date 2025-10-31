"¿Sabés lo que significa para los nenes hacer un gol en un arco que tiene red?"

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Para Maxi “Tito” Ruiz lo que pasó esta semana quedará marcado en su cuerpo para siempre, con tinta indeleble. Como un tatuaje. Es que San Patricio para él, es como su familia… precisamente es su familia.

Y lo que fue un proyecto de “colonia de vacaciones” terminó en un espacio de contención a modo club donde un total de 160 pequeños jugadores (y jugadoras) le dan vida al “Sanpa”.

Desde hace algunos días, los peques de San Patricio de Trevelin ya estrenan en su propio predio, en su nueva casa.

Hace un par de años, el Municipio de Trevelin le cedió a esta nobel institución deportiva un predio de casi una hectárea, a pocas cuadras del ingreso a la localidad. Cerca del puente viejo, cerca de la cancha de Fontana.

Y en lo que se llama el “loteo de los boulevares” allí emerge el joven San Patricio, la nueva institución deportiva que, a partir de ahora, sus chicos podrán gritar “somos locales, otra vez”.

Bah, nunca hubo una vez, siempre ocuparon lugares de prestado y a través de convenios.

“En este momento tenemos más de 50 nenitos entrenando en el predio de dos canchas. Así que estamos totalmente felices” destacó Maximiliano “Tito” Ruiz a este medio.

“Costó mucho tener el predio, pero gracias al esfuerzo de los padres, de los colaboradores y sobre todo de la municipalidad, todo es posible”.

DOS AÑOS A PURO TRABAJO

A mediados del 2023, el Concejo Deliberante de Trevelin redactó una ordenanza donde autorizaba al municipio la cesión de un terreno, de casi una hectárea, ubicado a pocas cuadras de la cancha de Fontana.

Ya Pasaron dos años y se trabajó mucho para que hoy haya dos canchitas de futbol 9 (de 50 x 30 metros aproximadamente).

“Estuvimos trabajando durante el invierno tratando de ponerlo parejo. Ahora ya tiene un poco de césped y estamos trabajando para poder tener agua también”.

Era ahora o nunca. “Cuando el municipio nos donó los arcos, dijimos ahora es el momento. Es que en los SUM que estamos utilizando, a fin de año lo usarán para algún acto de cierre y nosotros debíamos suspender las actividades, por ello el momento era ahora”.

Al día de hoy, San Patricio cuenta con unos 160 nenes y nenas en distintas categorías, bajo el mando de seis profesores.

Con los varoncitos se trabajan en categorías que van desde la 2010 hasta la 2019 inclusive. Por el lado de las nenas, las categorías van de la 2012 hasta la 2015, inclusive.

160 nenes practican futbol infantil, donde sus padres pagan la cuota de la actividad (15 mil pesos mensuales), pero apenas tienen 30 socios (mil pesos por mes) casi un número insignificante para el gran trabajo de contención que hacen en el “Sanpa”.

Y los padres se ponen la camiseta, ya que trabajan y mucho para que este proyecto sea realidad.

Al igual que Eric Lorenzi, presidente del club, quien en el momento de la entrevista estaba colocando las redes en los arcos.

“Eric ahora está poniendo las redes en los arcos. Que por ahí uno dice, es una red, pero es algo tan lindo para un nene que pueda patear al arco y que la pelota toque la red. Para los nenes es de una inmensa alegría”. Señaló “Tito” Ruiz.

Además agregó que “tengo una alegría terrible. Te cuento lo que me pasó días atrás cuando llegaba al predio y al doblar veo unos 20 autos todos al costado de la canchita. No te quiero mentir, pero casi se me cae una lágrima de la emoción”.

Hay mucho compromiso por parte de los padres y ni que hablar del mismo “Tito” Ruiz quien le puso el alma, el cuerpo y la vida a este proyecto.

“Uno lo vive al 100%. A mí me encanta el deporte y que yo pueda devolverle al pueblo lo que el mismo pueblo hizo por mí, eso me pone re feliz”.

Hay mucho por hacer todavía. En principio cerrar el predio. Tal vez sea un buen momento para organizar algún torneo al aire libre para que se llene de piberío o de muchachos grandes, el lugar.

Y lo que se recaude del torneo sirva para los siguientes pasos de esta nueva institución deportiva, que días atrás tuvo su momento de gloria.