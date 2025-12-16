22°
Martes 16 de Diciembre de 2025
16 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Martes mayormente nublado y con vientos fuertes

La mañana comienza fresca, la tarde estará más cálida, y se anuncian vientos fuertes que podrían alcanzar los 69 km/h.
Por Redacción Red43

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para hoy martes una jornada mayormente nublada en toda la Comarca Andina, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C por la mañana y los 22 °C por la tarde. Se espera que los vientos sean intensos durante la tarde y la noche, alcanzando ráfagas de hasta 69 km/h. En tanto, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10%.

 

Mañana fresca y nublada

 

Durante las primeras horas del martes, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas iniciales en torno a los 8 °C. El viento soplará del oeste con velocidades entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. 

 

Tarde cálida pero ventosa

 

Para la tarde, el pronóstico indica un aumento de la temperatura hasta los 22 °C, con sensación térmica que podría superar los 25 °C debido a los vientos del oeste y suroeste. Se prevén ráfagas fuertes de hasta 69 km/h.

 

 

El cielo estará parcialmente nuboso, con momentos de sol. Además, el índice UV será muy alto alrededor de las 14 hs, por lo que se aconseja el uso de protector solar y gorra durante actividades externas.

 

Noche: descenso de la temperatura y cielo despejado

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 10 °C, con viento moderado del oeste y ráfagas menores a 50 km/h. El cielo se despejará progresivamente, ofreciendo una noche clara y fresca.

 

 

O.P.

 

