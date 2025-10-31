16° 10°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 31 de Octubre de 2025
31 de Octubre de 2025
Viernes con lluvias débiles y la mirada puesta en un fin de semana bien primaveral

El último día de octubre llega con chaparrones y algo de viento, pero el pronóstico anticipa un inicio de noviembre ideal para disfrutar al aire libre.
Después de una jornada de jueves típicamente primaveral (con sol, algo de viento y máximas agradables), este viernes 31 de octubre amaneció con un cielo gris y lluvias débiles en algunas partes de la Comarca Andina, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

Las primeras horas del día se presentan con temperaturas en torno a los 7°C, probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40%, y un viento del Oeste y Noroeste, que podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.

 

Mañana y tarde: chaparrones intermitentes y viento del oeste

 

Durante la mañana se esperan lloviznas leves y cielo mayormente cubierto, con una temperatura que irá subiendo hasta los 11°C hacia el mediodía.
En la tarde, el panorama podría mejorar parcialmente: el cielo se mantendrá entre nubes y claros, con momentos de sol y una máxima cercana a los 14 o 16°C, aunque persistirá el viento moderado a fuerte, con ráfagas que podrían rozar los 60 km/h.

 

Noche fresca, rumbo a un finde más estable

 

Hacia la noche el cielo tenderá a despejarse, con temperaturas que bajarán hasta los 6°C y viento rotando al sudoeste, más calmo. 

 

 

Pronóstico extendido: se viene un fin de semana de sol y temperaturas agradables

 

El arranque de noviembre promete ser una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre:

 

  • Sábado 1 de noviembre: despejado por la mañana y algo nublado por la tarde. Mínima 4°C, máxima 20°C.

     

  • Domingo 2: parcialmente nublado, templado y agradable. Mínima 5°C, máxima 21°C.

     

  • Lunes 3: continúa el clima primaveral, con máximas de 21°C y nubosidad variable.

     

En resumen, hoy estará un poco más fresco e inestable, pero el fin de semana llega con sol, aire tibio y menos viento, ideal para paseos, mates al aire libre o escapadas a los ríos, bosques y lagos.

 

Efemérides del día

 

El 31 de octubre no solo despide octubre: también se celebra el Día Mundial del Ahorro, el Día Mundial de las Ciudades y el Día Internacional del Arroz.

 

  • Día Mundial del Ahorro: Se celebra desde 1924, cuando en Milán se realizó el Primer Congreso del Ahorro, que impulsó la idea de promover una cultura de previsión y administración responsable del dinero.
  • Día Mundial de las Ciudades: Instituido por la ONU en 2014, este día busca promover un desarrollo urbano sostenible, resaltando los desafíos y oportunidades que enfrentan las ciudades en todo el mundo.
  • Día Internacional del Arroz: El arroz, base de la alimentación de más de 3.000 millones de personas, también tiene su día este 31 de octubre.

 

 

O.P.

 

