Esquel, Argentina
Sabado 04 de Octubre de 2025
04 de Octubre de 2025
Esquel: Sábado con lluvias débiles y temperaturas frías

l pronóstico anticipa precipitaciones durante gran parte del día, con la mayor acumulación de lluvia en la madrugada. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en la tarde.
La jornada de mañana, sábado 4 de octubre, en Esquel se caracterizará por temperaturas bajas, que descenderán hasta los 2 °C en la noche, y la persistencia de lluvias débiles que se registrarán durante la mayor parte del día.

 

El día comenzará muy frío, con una mínima de 4 °C a las 5:00 y 8:00 horas, y una sensación térmica de 3 °C. La temperatura máxima alcanzará los 9 °C a las 17:00 horas, con una sensación térmica de 7 °C.

Hacia la noche, la temperatura descenderá drásticamente hasta los 2 °C a las 23:00 horas.

 

Se espera una alta probabilidad de lluvia débil durante la madrugada y la mañana, con 90% de probabilidad de precipitación a las 2:00 y 5:00 horas.

 

El momento de mayor acumulación de agua (3.3 mm) se prevé a las 2:00 horas. Las precipitaciones continuarán hasta las 17:00 horas, cuando el cielo comenzará a abrirse a nubes y claros.

 

