Esquel: Sábado con lluvias débiles y temperaturas frías

La jornada de mañana, sábado 4 de octubre, en Esquel se caracterizará por temperaturas bajas, que descenderán hasta los 2 °C en la noche, y la persistencia de lluvias débiles que se registrarán durante la mayor parte del día.

El día comenzará muy frío, con una mínima de 4 °C a las 5:00 y 8:00 horas, y una sensación térmica de 3 °C. La temperatura máxima alcanzará los 9 °C a las 17:00 horas, con una sensación térmica de 7 °C.



Hacia la noche, la temperatura descenderá drásticamente hasta los 2 °C a las 23:00 horas.

Se espera una alta probabilidad de lluvia débil durante la madrugada y la mañana, con 90% de probabilidad de precipitación a las 2:00 y 5:00 horas.

El momento de mayor acumulación de agua (3.3 mm) se prevé a las 2:00 horas. Las precipitaciones continuarán hasta las 17:00 horas, cuando el cielo comenzará a abrirse a nubes y claros.