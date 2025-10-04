Torres anunció la construcción de 11 nuevas viviendas en Gaiman

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el convenio rubricado entre la Provincia, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), y la Municipalidad de Gaiman para la construcción de 11 nuevas viviendas en la localidad del Valle Inferior del Río Chubut.

El acuerdo forma parte de la política de Estado orientada a brindar respuestas a la demanda habitacional en todo el territorio chubutense, fortaleciendo al mismo tiempo la obra pública como motor de empleo.

En este contexto, el titular del IPVyDU, Guillermo Espada James, rubricó un acta compromiso con el intendente de Gaiman, Darío James, para la construcción de seis viviendas de demanda libre y cinco destinadas a afiliados del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (SITRAVICh).

*Viviendas y obra pública*

Torres subrayó que “desde el primer día tomamos la decisión de responder a la demanda habitacional como política de Estado, generando no solo nuevos hogares para las familias, sino también más y mejor empleo a través de la obra pública, acompañando el desarrollo de la provincia”.

En ese sentido, remarcó que “años atrás se entregaban viviendas e incluso barrios sin servicios, pero hoy en Chubut las obras comienzan y se terminan”.

*Características de las viviendas*

El proyecto contempla la construcción de las unidades en un predio ubicado sobre la calle Italia, entre Dr. Fernández Dopazzo y Awena Pugh.

Las casas serán en planta baja, con una superficie cubierta de 61,59 m². Se ejecutarán con sistema de obra húmeda tradicional, estructura independiente de hormigón armado con platea de fundación, columnas, vigas y losas de viguetas pretensadas con ladrillos de poliestireno expandido. La mampostería exterior será de ladrillo cerámico de 18x18x33 cm, mientras que los tabiques internos se construirán con ladrillos de 8x18x33 cm y 12x12x33 cm.

Cada vivienda contará con cocina equipada con horno, campana extractora de chapa, mesada de granito y bacha de acero inoxidable; baño completo con inodoro, bidet, lavatorio, ducha y accesorios; y los servicios básicos de agua, gas natural y electricidad.

Además, el proyecto incluye movimiento de suelos, cordones cuneta, alumbrado público, veredas perimetrales y públicas, arbolado y cestos de residuos por unidad.

El convenio establece que el IPVyDU llevará adelante el correspondiente llamado a licitación para la ejecución de la obra y de todas las redes de infraestructura complementaria.