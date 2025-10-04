Hoy sábado habrá una nueva Ronda Gestante en Esquel

Doulas y Puericultoras Cordilleranas, un grupo de mujeres atravesadas por nuestros oficios y tránsitos, convocan cada dos semanas a la Ronda Gestante, con el propósito de aportar a la comunidad un espacio para compartir e intercambiar saberes y experiencias sobre los procesos que nos convocan, la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia.

Hoy sábado 4 de Octubre de 11 a 13 horas en Alfa Wellness Studio -Roca 640 - Esquel: "Sabernos acompañadas y sostenidas en un espacio de resguardo, intimidad y confianza", son algunos de los lemas que explican esta actividad que se ha vuelto un clásico en ese espacio y una necesidad para la comunidad.

Actividad arancelada (No excluyente) y requiere inscripción: "Podés sumarte cuando quieras. Siempre es buen momento".

Acompañan esta ronda:

Nieves Crespo

Doula, Terapeuta Floral, Estudiante de Partería.

Contacto: 3425422476

IG @brujaenelsur

Vanesa Ayelén Borrego

Doula ,Profe de Yoga Integral y Yoga para embarazadas.

Contacto: 1161358016

IG @ronronchino

SL