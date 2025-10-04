Esquel, Argentina
Sabado 04 de Octubre de 2025
04 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Hoy sábado habrá una nueva Ronda Gestante en Esquel

En Alfa (Roca 640), el espacio bi semanal vuelve a invitar a compartir saberes y experiencias sobre los procesos que nos convocan, la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia.
Doulas y Puericultoras Cordilleranas, un grupo de mujeres atravesadas por nuestros oficios y tránsitos, convocan cada dos semanas a la Ronda Gestante, con el propósito de aportar a la comunidad un espacio para compartir e intercambiar saberes y experiencias sobre los procesos que nos convocan, la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia. 

 

Hoy sábado 4 de Octubre de 11 a 13 horas en Alfa Wellness Studio -Roca 640 - Esquel: "Sabernos acompañadas y sostenidas en un espacio de resguardo, intimidad y confianza", son algunos de los lemas que explican esta actividad que se ha vuelto un clásico en ese espacio y una necesidad para la comunidad.

 

Actividad arancelada (No excluyente) y requiere inscripción: "Podés sumarte cuando quieras. Siempre es buen momento".

 

Acompañan esta ronda:

 

Nieves Crespo
Doula, Terapeuta Floral, Estudiante de Partería.
Contacto: 3425422476
IG @brujaenelsur

 

Vanesa Ayelén Borrego 
Doula ,Profe de Yoga Integral y Yoga para embarazadas.
Contacto: 1161358016
IG @ronronchino

 

SL

 

