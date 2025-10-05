Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 05 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
05 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Mundial Sub 20: Argentina derrotó 1-0 a Italia y avanza a octavos con puntaje perfecto

El gol de Dylan Gorosito selló la tercera victoria consecutiva para la Selección de Diego Placente, que ahora esperará por uno de los mejores terceros para conocer a su rival.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Selección Argentina Sub 20 cerró su participación en la fase de grupos del  Copa Mundial de Fútbol Sub-20  con una victoria por 1-0 sobre Italia. Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Placente finalizó en la cima del Grupo D con puntaje perfecto, tras ganar los tres partidos disputados.

 

El único gol del encuentro, jugado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, fue convertido por Dylan Gorosito.

 

El partido mantuvo un desarrollo parejo, pero Argentina mostró su peligro desde temprano. En el primer tiempo, la Albiceleste tuvo dos remates que impactaron en el travesaño, uno de Julio Soler y otro tras un desvío en Christian Corradi a un centro de Tobías Ramírez. Antes del descanso, el árbitro anuló un gol al conjunto europeo por una falta previa.

 

La diferencia llegó en el segundo tiempo gracias a una acción individual de Dylan Gorosito. El lateral de Boca Juniors "gambeteó a toda la defensa italiana y definió con calidad" ante el arquero para sellar el 1-0 definitivo.

 

Con el puntaje ideal, Argentina ahora deberá aguardar el cierre de toda la fase de grupos para conocer a su próximo adversario. En los octavos de final, la Selección se enfrentará a uno de los mejores terceros del certamen.

 

Por su parte, Italia finalizó en el segundo lugar del Grupo D y se medirá en la siguiente instancia contra Estados Unidos, líder del Grupo E.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vendía droga en plazas y cerca de escuelas en Esquel y fue detenido
2
 Traían droga en un colectivo hacia Esquel y fueron detenidos
3
 Evar Omar García QEPD
4
 Huevazos y 5 detenidos en la visita del presidente Milei a Santa Fé
5
 “Cuando un paciente te necesita, esa es la primera elección”
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
3
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
4
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
5
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -