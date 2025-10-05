Mundial Sub 20: Argentina derrotó 1-0 a Italia y avanza a octavos con puntaje perfecto

La Selección Argentina Sub 20 cerró su participación en la fase de grupos del Copa Mundial de Fútbol Sub-20 con una victoria por 1-0 sobre Italia. Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Placente finalizó en la cima del Grupo D con puntaje perfecto, tras ganar los tres partidos disputados.

El único gol del encuentro, jugado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, fue convertido por Dylan Gorosito.

El partido mantuvo un desarrollo parejo, pero Argentina mostró su peligro desde temprano. En el primer tiempo, la Albiceleste tuvo dos remates que impactaron en el travesaño, uno de Julio Soler y otro tras un desvío en Christian Corradi a un centro de Tobías Ramírez. Antes del descanso, el árbitro anuló un gol al conjunto europeo por una falta previa.

La diferencia llegó en el segundo tiempo gracias a una acción individual de Dylan Gorosito. El lateral de Boca Juniors "gambeteó a toda la defensa italiana y definió con calidad" ante el arquero para sellar el 1-0 definitivo.

Con el puntaje ideal, Argentina ahora deberá aguardar el cierre de toda la fase de grupos para conocer a su próximo adversario. En los octavos de final, la Selección se enfrentará a uno de los mejores terceros del certamen.

Por su parte, Italia finalizó en el segundo lugar del Grupo D y se medirá en la siguiente instancia contra Estados Unidos, líder del Grupo E.





T.B