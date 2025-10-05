Sarmiento: Provincia y Municipio firman acuerdo por obras de infraestructura social y energética

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la firma del convenio para la construcción de un Salón de Usos Múltiples y anexos del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Sarmiento (SOEMS). El acuerdo, rubricado junto al intendente local, Sebastián Balochi, establece el otorgamiento de un aporte económico de $260 millones por parte del Gobierno provincial, destinado exclusivamente a la edificación del inmueble que beneficiará a los empleados municipales, conforme a los proyectos técnicos y de obra oportunamente presentados.

Acompañaron el acto el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional Ana Clara Romero, representantes del SOEMS, autoridades provinciales y funcionarios de los gabinetes provinciales y municipales.

Inversión en infraestructura

Al momento de tomar la palabra, Torres explicó que “cuando dialogamos con el intendente y nos comentó la necesidad de avanzar sobre esta obra, que venía frenada desde hacía mucho tiempo, lo primero que tuvimos que contemplar fue el contexto: estamos atravesando una situación económica nacional que golpea a todas las familias argentinas y, como provincia, no estamos exentos”.

“Este escenario también golpea las arcas provinciales y municipales, por eso en estos momentos es doblemente meritorio avanzar en obras de infraestructura y desarrollo”, sostuvo el mandatario, y agregó: “Más allá de esta obra, que es muy importante para las familias de los trabajadores municipales, por primera Sarmiento tendrá la mayor inversión real de infraestructura de su historia”, en relación también a la instalación de una Línea de Alta Tensión de 132 kV hasta la ciudad, a través del acuerdo alcanzado con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Desarrollo es mejorar la calidad de vida”

“Esto lo logramos, entre otras cuestiones, gracias al acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en relación al acueducto que también contemplará la línea necesaria para garantizar el tendido eléctrico hacia esta ciudad, al igual que a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Eso es desarrollo: darle una mejor calidad de vida a las futuras generaciones”, expresó el Gobernador.

Por otra parte, Torres remarcó que “en estos momentos de tanta chicana y de tanto odio, que podamos trabajar en conjunto los trabajadores, el Ejecutivo provincial y el municipal, independientemente de los partidismos, es importante”.

Concluyó afirmando que “como chubutenses, tenemos que estar espalda con espalda, defendernos cuando sea necesario y empujar todos juntos hacia adelante para atravesar estas épocas complicadas”.

“Un beneficio para la comunidad”

Por su parte, el intendente Sebastián Balochi destacó que “nos da una gran satisfacción saber que podremos avanzar en la comunidad con infraestructura social”.

Recordó que la obra “es parte de un proyecto que hace mucho tiempo se había diseñado y que, por cuestiones económicas, no se había podido concretar”.

“Cuando se lo planteamos al Gobernador, estuvo de acuerdo en avanzar con este convenio porque representa un gran beneficio para la comunidad”, subrayó Balochi.

Además, resaltó “la inversión de más de $260 millones para una obra de más de 500 metros cuadrados, que además de las instalaciones propias del sindicato, permitirá contar con un Salón de Usos Múltiples para todas las actividades sociales de la familia municipal”.

Detalles del convenio

El acuerdo firmado entre el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Sarmiento establece que el Ejecutivo provincial efectuará las gestiones necesarias para el otorgamiento de un aporte no reintegrable de $260 millones a favor del Municipio, que se compromete a ejecutar la obra en un plazo máximo de 240 días corridos, con su correspondiente rendición de cuentas.

Convenio para obra de energización

En otro orden, en el marco del Día del Camino y de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 5 de octubre, el Gobernador y el intendente local rubricaron un convenio, a partir del cual la Provincia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, tramitará el otorgamiento de un aporte económico de $112.107.074,77 para la obra de electrificación de la Manzana 10 y 51 en las calles María López de Gonzales y Calle 1, entre la prolongación de las calles 28 de Julio y Belgrano, sector que comprende el barrio de viviendas de afiliados al Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (Sitravich) y que ahora contará con servicio eléctrico, fortaleciendo el desarrollo del proyecto urbanístico.

Participó de la firma, a su vez, el delegado gremial del SITRAVICh en Sarmiento, Claudio Vargas, quien expresó su gratitud "por la visita de autoridades provinciales, siendo la primera vez en muchísimos años que un Gobernador viene a celebrar el Día del Camino con nosotros" y recordó que "hace 14 años que venimos peleando por la casa propia, son 29 las casas con las que contamos, y estábamos trabados en el proyecto para llevar la electricidad al barrio, sin lo cual no podríamos acceder a ningún crédito o ayuda".

El intendente Sebastián Balochi valoró la presencia "de toda la familia vial" y "el acompañamiento del Gobernador para poder finalmente llevar la energía al barrio y que puedan contar con las casas, en un momento difícil".

"La obra pública es trabajo y desarrollo"

Torres saludó a los trabajadores viales en su día y destacó que "hoy es una fecha que también nos lleva a la reflexión, porque también es importante ser solidarios con quienes trabajan en Vialidad Nacional y tienen mucha incertidumbre".

Además, aseguró que "en Chubut, en medio de una de las crisis recesivas más importantes de la última década y donde la economía nacional golpea el bolsillo de todos, estamos teniendo una inversión histórica en rutas nacionales, hecha con recursos provinciales, algo de lo que tenemos que estar orgullosos", y recalcó que "cuando nos plantearon la necesidad de electrificar estos 29 lotes, lo hicimos no solamente por la solución habitacional, sino porque entendemos que la obra pública es trabajo, desarrollo y crecimiento".

"De manera solidaria, esta obra también va a poder electrificar lotes de trabajadores de la educación, de la salud, de la Policía, de comercios y empleados municipales", consignó el titular del Ejecutivo.



T.B