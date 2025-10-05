Trelew: Detuvieron a un adolescente de 16 años por herir a otro con arma blanca en el centro

Un adolescente de 16 años fue detenido en la madrugada de hoy tras herir con un arma blanca a otro joven, de 15 años, en la zona céntrica de Trelew. El incidente ocurrió alrededor de las 6:20 AM, en la intersección de 25 de Mayo y Fontana, en el marco de un operativo policial en locales nocturnos.

Personal policial que realizaba recorridas preventivas observó la pelea inicial entre dos facciones enfrentadas en la intersección de Belgrano y San Martín. Al intervenir para disolver el enfrentamiento, uno de los involucrados lesionó al otro.

El agresor de 16 años intentó huir del lugar, pero fue detenido rápidamente por los efectivos policiales tras arrojar el arma utilizada: una navaja tipo tijera de color negro.

Personal de criminalística procedió a secuestrar el arma y realizó el registro fotográfico de la escena.

Una ambulancia se presentó de inmediato en el lugar para asistir al joven de 15 años. Luego de la revisión médica, se determinó que las lesiones eran leves y no presentaban riesgo de gravedad.

Debido a que el hecho involucró a menores de edad, se activaron los protocolos correspondientes y se comunicó de inmediato a la fiscal de turno, la asesoría de familia, el defensor oficial y la oficina judicial.

No se reportaron otros heridos ni daños materiales. La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscalía y con la colaboración de la policía local.





T.B