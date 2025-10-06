Eulalio “Coco” Muñoz tendrá su carrera homenaje en Gualjaina

Merecido. Por ser un gran atleta y sobre todo por ser una gran persona. Eulalio “Coco” Muñoz tendrá en Gualjaina su carrera homenaje. Por su trayectoria deportiva, por lo que dio al deporte y por lo que seguramente le seguirá dando.

La fiesta será en Gualjaina, lugar donde es “Coco” Muñoz y que jamás se olvidó de sus orígenes.

Organizado por la Dirección de Deportes de Gualjaina, con el apoyo de la Agencia Chubut Deportes, de Agua Mineral Las Margaritas y la misma Municipalidad de Gualjaina; el domingo 23 de noviembre se llevará a cabo la primera edición de una competencia de Cross Country en las distancias de 5km recreativa y 12km competitiva.

Las inscripciones tienen un costo de 5.000 pesos para la prueba de los 5km y de 8.000 pesos para la distancia de los 12km.

Se informó que habrá medallas para todas las categorías y dinero en efectivo para los tres primeros, tanto de varones como de mujeres, en la distancia más larga.

Para mayor información los atletas interesados podrán escribir al correo electrónico: direcciondedeportesgualjaina@gmail.com o al teléfono 2945 547031.

Señalemos que Eulalio “Coco” Muñoz ha tenido diversos reconocimientos en Gualjaina. Fue recibido como el gran campeón del pueblo, luego de su gran actuación en los Juegos Olímpicos; fue reconocido por el municipio de Gualjaina y además la Biblioteca Escolar de la Escuela 780 tiene su nombre.

Ahora es momento de diseñar una carrera para él, con el nombre de él. Una carrera que quede de por vida en el calendario deportivo de todos.

Las inscripciones se podrán realizar a través de este link: CROSS COUNTRY COCO MUÑOZ