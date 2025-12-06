18°
Sabado 06 de Diciembre de 2025
06 de Diciembre de 2025
IPV: renuncia María Eugenia Estefanía 

María Eugenia Estefanía renunció como delegada del IPV en Esquel. A la fecha no se conoce su reemplazo.
Según trascendió la renuncia de Maria Eugenia Estefanía, al frente de la delegación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV),  se debió a motivos personales.

 

Recordemos que la ex concejal y presidente del Comité Departamental Esquel de la Unión Cívica Radical, fue designada en el pasado mes de junio  como delegada de la Zona Oeste del Instituto Provincial de la Vivienda.

 

Hasta la fecha no se conoce quién la reemplazará, en el cargo en cuestión.

 

 

 

 

