IPV: renuncia María Eugenia Estefanía 

Según trascendió la renuncia de Maria Eugenia Estefanía, al frente de la delegación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se debió a motivos personales.

Recordemos que la ex concejal y presidente del Comité Departamental Esquel de la Unión Cívica Radical, fue designada en el pasado mes de junio como delegada de la Zona Oeste del Instituto Provincial de la Vivienda.

Hasta la fecha no se conoce quién la reemplazará, en el cargo en cuestión.

E.B.W.