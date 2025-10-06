11°
Joven alcoholizado y armado irrumpió en una casa: Los detalles

La policía intervino en Buenos Aires Chico tras disturbios protagonizados por dos jóvenes, ambos alcoholizados, uno de ellos armado con cuchillos y acusado de ingresar sin autorización a una vivienda.
Por Redacción Red43

La intervención policial tuvo como escenario la zona deBuenos Aires Chico, tras un llamado por disturbios protagonizados por dos jóvenes, ambos con signos de ingesta de alcohol, según informó la subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli.

 

Según relató Pauli, el hecho comenzó alrededor de las 23:30 del sábado, cuando la policía acudió al lugar y identificó a dos hombres de 19 años, uno de ellos portando armas blancas. Ambos fueron trasladados a la comisaría por infracción al código de convivencia ciudadana.

 

“El segundo joven, además de encontrarse bajo efectos del alcohol, había ingresado sin autorización a una vivienda del sector, por lo que el fiscal de la Comarca determinó su detención por violación de domicilio”, explicó la subjefa.

 

 

Tras la intervención, uno de los jóvenes recuperó la libertad a pocas horas, mientras que el detenido judicial permaneció a la espera de la audiencia de control de detención, que se llevó a cabo el domingo al mediodía. Posteriormente, recuperó la libertad tras la imputación correspondiente, según informó Pauli.

 

 

El operativo incluyó la verificación de armas blancas, identificación de los jóvenes y constatación del estado de intoxicación alcohólica.

 

 

 

 

O.P.

 

