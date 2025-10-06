Se adjudicó la obra del nuevo Centro de Salud Costa del Río Azul en Mallín Ahogado

El Gobierno de Río Negro adjudicó la construcción del Centro de Salud Costa del Río Azul, ubicado en Mallín Ahogado, con una inversión superior a $1.255 millones, tras el incendio que destruyó el edificio original a comienzos de este año.

La obra estará a cargo de la firma Mass SRL y contará con un plazo de ejecución de 360 días corridos, con un anticipo financiero del 15%.

El decreto 859/2025, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, establece esta obra como un compromiso con la salud pública y la atención primaria en la Comarca. “Defender la salud pública es construir centros modernos en cada rincón de Río Negro. Este nuevo centro de salud es una respuesta concreta para Mallín Ahogado y un ejemplo de cómo invertimos donde Nación se retira”, afirmó Weretilneck.

Sala médica provisoria y continuidad de la atención

Mientras se ejecuta la obra, la provincia dispuso una Sala Médica provisoria con una inversión superior a $57 millones, para asegurar la continuidad de los servicios de salud en la comunidad.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, señaló: “Este proyecto es mucho más que ladrillos y paredes, es una reparación y una respuesta concreta para la comunidad de El Bolsón. Contar con un centro de salud significa recuperar la confianza, garantizar una atención de calidad y volver a construir futuro”.

Por su parte, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, expresó: “Este centro de salud es un símbolo de compromiso y resiliencia. Le devolvemos a la comunidad un espacio esencial para su bienestar, con infraestructura moderna y segura para las familias de Mallín Ahogado y de toda la región”.

Infraestructura

El nuevo edificio será tres veces más grande que el anterior, con una superficie de 379,16 m², y contará con:

Hall de acceso público y oficina de admisión.

Sanitarios públicos y sala de espera.

Enfermería y tres consultorios: clínico, odontológico y ginecológico con sanitario.

Salón de Usos Múltiples con cocina y despensa.

Estar y sanitarios para el personal de salud.

Depósito general – sala de máquinas, residuos y limpieza.

Circulación con acceso de servicio y espacios semicubiertos para ingreso principal y ambulancias.

En el exterior se proyecta:

Accesos vehiculares y peatonales diferenciados (emergencias, ambulatorios y de servicio).

Dársenas para estacionamiento.

Cercos perimetrales, veredas, playones de ingreso, parquización, iluminación y equipamiento complementario.

El centro se ubicará sobre Callejón Escuela 103, a metros de la intersección con la Ruta Provincial 86, en el mismo lugar donde funcionaba el anterior edificio destruido el incendio.

O.P.