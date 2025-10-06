11°
06 de Octubre de 2025
El Bolsón
06 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

En un allanamiento, secuestraron elementos denunciados como robados

La Policía allanó una vivienda y secuestró un iPhone y una bicicleta robados. Los moradores fueron notificados y se iniciaron actuaciones por encubrimiento.
Por Redacción Red43

La Policía de Río Negro llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio San José, donde secuestró elementos que habían sido denunciados como robados.

 

La diligencia se realizó tras un oficio del Ministerio Público Fiscal, que autorizó el ingreso de la policía al domicilio para dar cumplimiento a la investigación en curso. Entre los objetos recuperados se encontraba un teléfono celular Iphone, vinculado a una denuncia previa.

 

 

Durante el procedimiento, el personal policial también constató la presencia de una bicicleta mountain bike, correspondiente a otro ilícito denunciado a fines de septiembre en la unidad policial de El Bolsón.

 

Por disposición de la unidad descentralizada fiscal de la localidad, se iniciaron actuaciones por encubrimiento relacionadas con ambos hallazgos, y los moradores de la vivienda fueron notificados de la situación.

 

 

 

