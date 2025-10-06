12°
Experiencia comunitaria en Sierra Colorada: Desarrollan propuesta turística que integra naturaleza e identidad

La actividad incluyó una caminata guiada hasta el Mirador Doña Flora y una merienda en "La Casita de Lala". 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El paraje Sierra Colorada fue el escenario de una jornada especial de encuentro y promoción turística, organizada por el grupo de Emprendedores Turísticos del Paraje. El evento invitó a prestadores y al público en general a descubrir la propuesta local, que busca fortalecer la identidad turística y el desarrollo comunitario.

 

 

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, acompañado por la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, el concejal Facundo Pais, y la coordinadora del Centro Cultural, Nina Corvalán, participó de la jornada, destacando el "compromiso, dedicación y el valor de su iniciativa" de los emprendedores.

 

 

 

Naturaleza, historia y calidez local

 

La actividad central fue una caminata guiada a cargo de Daniel Ayllapan, un guía local. El recorrido de aproximadamente tres kilómetros llevó a los visitantes hasta el Mirador Doña Flora, permitiendo a los participantes disfrutar de los paisajes cordilleranos y conocer la historia y la cultura de la Comunidad Ancestral de Sierra Colorada.

 

 

Al regresar, el encuentro se centró en la gastronomía y la hospitalidad. Los participantes compartieron una merienda en “La Casita de Lala”, un espacio emblemático del paraje. Allí, Eva Ayllapan preparó pan y tortas fritas caseras, generando un cálido momento de intercambio entre vecinos, emprendedores y visitantes.

 

 

 

Fortalecimiento del turismo comunitario

 

Desde el Municipio de Trevelin se resaltó la importancia de este tipo de propuestas que logran integrar el turismo comunitario, la identidad cultural y la naturaleza, ofreciendo experiencias auténticas que fortalecen el desarrollo local.

 

 

El grupo de Emprendedores Turísticos de Sierra Colorada continúa trabajando de manera articulada con la Secretaría de Turismo municipal para potenciar la oferta del paraje, que combina historia, cultura, gastronomía y paisajes únicos. Sierra Colorada se posiciona como una experiencia genuina de contacto con la naturaleza y las tradiciones del pueblo mapuche.

 

 

F.P

 

