Lunes 06 de Octubre de 2025
sociedad
06 de Octubre de 2025
Pronóstico Esquel: Lunes con cielo cubierto y temperaturas de hasta 13°C

El día estará caracterizado por un cielo cubierto, que pasará a ser parcialmente nuboso en la tarde. Los vientos más fuertes se esperan desde el mediodía, con dirección Oeste.
La jornada de hoy, lunes 6 de octubre, en Esquel se presentará con cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas. La máxima se registrará durante la tarde, alcanzando los 13 °C.

 

La mañana comenzará con temperaturas de 7 °C a las 02:00 hs y subirá a 8 °C a las 05:00 hs y 08:00 hs, con una sensación térmica que se mantendrá en 7 °C. El cielo estará cubierto durante toda la mañana.

 

La máxima de 13 °C se espera para las 14:00 hs y 17:00 hs, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 13 °C.

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 10 °C y luego a 9 °C a las 23:00 hs, con el cielo nuevamente cubierto.

 

El viento se mantendrá en el sector Noroeste durante la madrugada y la mañana, con ráfagas de hasta 34 km/h.

 

A partir de las 11:00 hs, el viento rotará al Oeste, aumentando su intensidad y alcanzando las ráfagas máximas de 52 km/h entre las 17:00 hs. Por la noche, volverá a soplar desde el Noroeste, con ráfagas de hasta 51 km/h

 



T.B

 

