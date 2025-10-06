Pronóstico Esquel: Lunes con cielo cubierto y temperaturas de hasta 13°C

La jornada de hoy, lunes 6 de octubre, en Esquel se presentará con cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas. La máxima se registrará durante la tarde, alcanzando los 13 °C.

La mañana comenzará con temperaturas de 7 °C a las 02:00 hs y subirá a 8 °C a las 05:00 hs y 08:00 hs, con una sensación térmica que se mantendrá en 7 °C. El cielo estará cubierto durante toda la mañana.

La máxima de 13 °C se espera para las 14:00 hs y 17:00 hs, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 13 °C.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 10 °C y luego a 9 °C a las 23:00 hs, con el cielo nuevamente cubierto.

El viento se mantendrá en el sector Noroeste durante la madrugada y la mañana, con ráfagas de hasta 34 km/h.

A partir de las 11:00 hs, el viento rotará al Oeste, aumentando su intensidad y alcanzando las ráfagas máximas de 52 km/h entre las 17:00 hs. Por la noche, volverá a soplar desde el Noroeste, con ráfagas de hasta 51 km/h





T.B