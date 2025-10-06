12°
José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por sus vínculos con un empresario condenado en EE.UU.

El diputado decidió dar un paso al costado como cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, en medio de denuncias por presuntos cobros y relaciones con un empresario ligado al narcotráfico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El diputado nacional José Luis Espert presentó su renuncia a encabezar la lista de candidatos de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, luego de una semana marcada por una fuerte crisis política interna y el temor a que el escándalo afecte de manera directa la campaña electoral del oficialismo. La decisión se tomó a tres semanas de las elecciones, en las que el presidente Javier Milei busca consolidar su capital político de cara a la segunda etapa de su gestión.

 

La salida de Espert puso fin a horas de tensión en el Gobierno y a las confusas explicaciones sobre su vínculo con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, narcotráfico y fraude. El caso estalló públicamente tras una denuncia de Juan Grabois, quien aseguró que Espert había cobrado 200 mil dólares en 2020.

 

Fuentes cercanas al oficialismo confirmaron que La Libertad Avanza evalúa que la lista bonaerense sea encabezada ahora por el diputado del PRO Diego Santilli, aunque no se descarta que, por cuestiones legales, el primer lugar quede para Karen Reichardt.

 

Milei, quien había sido el principal sostén político de Espert, lo respaldó públicamente, pero valoró su decisión de apartarse. 

 

Pese al respaldo, la presión interna era cada vez mayor. Desde la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Guillermo Francos y Patricia Bullrich insistían en que Espert debía brindar explicaciones claras para disipar las sospechas. En el entorno presidencial temían un impacto directo en la campaña, en especial sobre los votantes desencantados por la situación económica.

 

El viernes pasado, Espert se reunió con Milei y, aunque evaluó la posibilidad de renunciar, decidió continuar tras recibir un nuevo gesto de apoyo. Sin embargo, el video que difundió luego no logró aclarar las dudas. Su posterior entrevista en Radio Mitre, donde se mostró visiblemente afectado y lanzó insultos a Grabois, terminó por agravar la crisis.

 

En el entorno libertario se respiró alivio tras su dimisión. Patricia Bullrich, consultada al respecto, evitó respaldarlo abiertamente y se limitó a decir que debía seguir explicando su situación.

 

Así, con un clima de desgaste y desconfianza, el oficialismo intenta reordenar su estrategia electoral en el principal distrito del país, donde Espert debía ser una de sus figuras más visibles.

 

 

R.G.

 

