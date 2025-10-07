Prevención, actividad física y bienestar: Invitan a Taller de Salud Integral

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del Departamento de Género y Diversidad, invita a participar de un Taller de Salud Integral que se llevará a cabo este jueves 9 de octubre. La actividad busca promover hábitos saludables y prevenir enfermedades comunes, y contará con la participación de profesionales de la salud.
Temas que se abordarán
El taller estará coordinado por el equipo de Trabajadoras de Salud en Terreno y la Dra. Mariela Pecile del Hospital Rural de Lago Puelo. Durante la jornada se tratarán temas para el bienestar cotidiano como la prevención de hipertensión, diabetes y actividad física.
Las personas que asistan recibirán información práctica, consejos de salud y estrategias para incorporar hábitos saludables en la rutina diaria.
Información de la actividad
-
Fecha: jueves 9 de octubre
-
Hora: 10:30 hs
-
Lugar: Departamento de Género y Diversidad (detrás del gimnasio municipal)
-
Costo: libre y gratuita
-
Contacto: 2944 291046
O.P