Prevención, actividad física y bienestar: Invitan a Taller de Salud Integral

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del Departamento de Género y Diversidad, invita a participar de un Taller de Salud Integral que se llevará a cabo este jueves 9 de octubre. La actividad busca promover hábitos saludables y prevenir enfermedades comunes, y contará con la participación de profesionales de la salud.

Temas que se abordarán

El taller estará coordinado por el equipo de Trabajadoras de Salud en Terreno y la Dra. Mariela Pecile del Hospital Rural de Lago Puelo. Durante la jornada se tratarán temas para el bienestar cotidiano como la prevención de hipertensión, diabetes y actividad física.

Las personas que asistan recibirán información práctica, consejos de salud y estrategias para incorporar hábitos saludables en la rutina diaria.

Información de la actividad

Fecha: jueves 9 de octubre

Hora: 10:30 hs

Lugar: Departamento de Género y Diversidad (detrás del gimnasio municipal)

Costo: libre y gratuita

Contacto: 2944 291046

O.P