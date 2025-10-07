17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Salun integralTallerLago Puelo
07 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Prevención, actividad física y bienestar: Invitan a Taller de Salud Integral

La actividad gratuita abordará prevención de hipertensión, diabetes y la importancia de la actividad física, con la participación de profesionales de la salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del Departamento de Género y Diversidad, invita a participar de un Taller de Salud Integral que se llevará a cabo este jueves 9 de octubre. La actividad busca promover hábitos saludables y prevenir enfermedades comunes, y contará con la participación de profesionales de la salud.

 

Temas que se abordarán

 

El taller estará coordinado por el equipo de Trabajadoras de Salud en Terreno y la Dra. Mariela Pecile del Hospital Rural de Lago Puelo. Durante la jornada se tratarán temas para el bienestar cotidiano como la prevención de hipertensión, diabetes y actividad física.

 

Las personas que asistan recibirán información práctica, consejos de salud y estrategias para incorporar hábitos saludables en la rutina diaria.

 

Información de la actividad

 

  • Fecha: jueves 9 de octubre

     

  • Hora: 10:30 hs

     

  • Lugar: Departamento de Género y Diversidad (detrás del gimnasio municipal)

     

  • Costo: libre y gratuita

     

  • Contacto: 2944 291046

     

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
4
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
5
 En un allanamiento, secuestraron elementos denunciados como robados
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -