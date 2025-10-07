17°
Comarca Andina, Argentina
Martes 07 de Octubre de 2025
El campeón del Concurso Comarcal de la Empanada recibió reconocimiento en el Nacional

Mauro Vallejo, campeón de empanadas en el concurso que se realizó en la localidad de El Hoyo, fue distinguido en el nacional de Famaillá y sumará la empanada tucumana de matambre a su emprendimiento en la Feria del Bolsón.
Mauro Vallejo, ganador de la mejor empanada al horno en el primer Campeonato Comarcal de la Empanada de la localdiad de El Hoyo, llevó su talento al torneo nacional en Famaillá, Tucumán, donde recibió una distinción por su participación y desempeño.

 

Experiencia en el Campeonato Nacional

Mauro relató cómo fue su paso por Tucumán:

 

“El campeonato nacional nos dio la posibilidad de recibir varios reconocimientos. La gente fue muy cálida y nos enseñaron mucho, especialmente los campeones anteriores que nos ayudaron a armar empanadas durante los tres días. Fue una experiencia muy enriquecedora.”

 

 

Durante el torneo, Mauro aprendió la receta típica tucumana de empanada de matambre, una preparación registrada que difiere de sus tradicionales empanadas al horno y fritas con carne picada o cortada con queso.

 

 

Innovación para su emprendimiento

 

Mauro, propietario de “Camionero Comidas Rápidas” en la Feria Regional de El Bolsón, planea incorporar la empanada de matambre tucumana a su carta este año, ampliando la oferta de su emprendimiento y acercando a vecinos y visitantes un sabor regional de otra provincia.

 

“Generalmente hacemos empanadas al horno o fritas, con carne picada o cortada con queso, pero nunca de matambre. Ahora vamos a sumarla a nuestra carta”, comentó Mauro.

 

 

El cocinero también agradeció al municipio y a la comunidad:

 

“Quiero agradecer a Darío, a toda la gente de El Hoyo y a la Municipalidad, que hicieron posible esta experiencia. Fue realmente muy buena.”

 

 

 

O.P.

 

