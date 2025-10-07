18°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina violencia de genero
07 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Condenaron a un hombre que amenazó a su expareja para obligarla a convivir

El fallo remarca que el acusado buscaba forzar a su expareja a retirar denuncias previas y volver a vivir con él, en un claro contexto de violencia de género.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía de Lago Puelo logró una condena en un juicio oral, al demostrar la culpabilidad de un hombre en un caso de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego.

 

El acusado, Edgardo Matus, fue condenado a 3 años y 2 meses de prisión por la combinación de dos delitos: Amenazas Coactivas y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, luego de que la fiscalía presentara pruebas y testimonios durante el debate.

 

Los hechos

 

Ocurrió a fines de 2023, cuando Matus amenazó a su expareja con el fin de forzarla a retirar denuncias previas y volver a convivir con él, bajo amenaza de muerte y en un claro contexto de violencia de género.

 

Durante un allanamiento en su propiedad, la policía encontró un arma de fuego sin documentación legal, consolidando así la segunda imputación. Cabe señalar que el acusado contaba con una condena anterior por hechos de violencia contra la misma víctima.

 

 

Cambio durante el juicio

 

Inicialmente, la acusación apuntaba a amenazas simples, pero a medida que avanzaba el juicio, surgieron elementos que permitieron recalificar las amenazas como “coactivas”, es decir, con el objetivo de obligar a la víctima a actuar en contra de su voluntad.

 

La fiscalía sustentó la condena en el testimonio creíble de la víctima, considerado prueba principal, la declaración policial, que confirmó el estado de angustia de la mujer, el informe pericial de la psicóloga forense, que descartó falsedad en los relatos, y la prueba material, incluyendo el arma y las municiones halladas en la propiedad del acusado.

 

Consideraciones del juez

 

El magistrado señaló que la pena se fijó considerando agravantes como el uso del arma para reforzar la amenaza, la indefensión de la víctima, el contexto general de violencia de género que rodeaba los hechos.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
4
 Milei mezcló política y rock en la presentación de su libro en el Movistar Arena
5
 Costantini adquiere el terreno del Portal Palermo por USD 127 millones y proyecta un distrito de usos mixtos
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -