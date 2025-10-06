El resto bar “La Escuela” celebra su primer aniversario con clásicos del rock y un “recreo” especial para el público

Verónica Zubiría, es la dueña de La Escuela Restobar, espacio en Trevelin sobre calle Brown 375, que este viernes 10 de octubre celebra su primer aniversario e invita a disfrutar de música en vivo y la calidez de su espacio y sus bebidas, con entrada libre y gratuita.

Los festejos serán con versiones de Charly Garcia y The Bleatles, clásicos del rock nacional e internacional para encontrarse en la zona céntrica de Trevelin: “una banda es de la ciudad de Esquel, Nos Siguen Pegando”, quienes tocarán desde temprano, a las 19:30 horas “y después cierran la noche en su gira patagónica Beatle-toné”, el homenaje marplatense a The Bleatles.



Desde temprano “si el día se presta” estarán con DJ, trucks de cerveza y sidra en la vereda y variedades artesanales locales, hechas en Los Cipreses: “Vamos a tener nuestras cuatro canillas más cuatro canillas afuera con distintas cervezas, vamos a tener todas las variedades de ellos y como novedad vamos a tener una canilla de sidra, están sacando sidra, así que bueno, sidra tirada que es algo nuevo”.



La invitación es para todos quienes acompañaron en este año y a los vecinos y turistas que estén por la ciudad: “Va haber sorteos, sorpresas, vamos a estar sorteando meriendas, desayunos, hasta una cena para cuatro personas. Y después vamos a tener nuestro recreo, lo que sería un happy hour todo el día, que va a sonar la campana, un poco haciendo

alusión al nombre, le pusimos el recreo, así que sonará la campana con un 2x1 en cerveza, en tragos, en distintas propuestas y por supuesto como todo cumpleaños no puede faltar la torta, así que vamos a tener una torta grande para compartir con la gente”.



SL