Por Redacción Red43

El resto bar “La Escuela” celebra su primer aniversario con clásicos del rock y un “recreo” especial para el público

El local de Trevelin celebra su cumpleaños con torta, cerveza y sidra artesanal tirada durante toda la tarde-noche del viernes.
Escuchar esta nota

Verónica Zubiría, es la dueña de La Escuela Restobar, espacio en Trevelin sobre calle Brown 375, que este viernes 10 de octubre celebra su primer aniversario e invita a disfrutar de música en vivo y la calidez de su espacio y sus bebidas, con entrada libre y gratuita.

 

Los festejos serán con versiones de Charly Garcia y The Bleatles, clásicos del rock nacional e internacional para encontrarse en la zona céntrica de Trevelin: “una banda es de la ciudad de Esquel, Nos Siguen Pegando”, quienes tocarán desde temprano, a las 19:30 horas “y después cierran la noche en su gira patagónica Beatle-toné”, el homenaje marplatense a The Bleatles.

 


Desde temprano “si el día se presta” estarán con DJ, trucks de cerveza y sidra en la vereda y variedades artesanales locales, hechas en Los Cipreses: “Vamos a tener nuestras cuatro canillas más cuatro canillas afuera con distintas cervezas, vamos a tener todas las variedades de ellos y como novedad vamos a tener una canilla de sidra, están sacando sidra, así que bueno, sidra tirada que es algo nuevo”.

 


La invitación es para todos quienes acompañaron en este año y a los vecinos y turistas que estén por la ciudad: “Va haber sorteos, sorpresas, vamos a estar sorteando meriendas, desayunos, hasta una cena para cuatro personas. Y después vamos a tener nuestro recreo, lo que sería un happy hour todo el día, que va a sonar la campana, un poco haciendo

 

alusión al nombre, le pusimos el recreo, así que sonará la campana con un 2x1 en cerveza, en tragos, en distintas propuestas y por supuesto como todo cumpleaños no puede faltar la torta, así que vamos a tener una torta grande para compartir con la gente”.

 


SL

 

